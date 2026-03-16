ブルガリの新作バッグ登場♡2026春夏レザーグッズコレクション
ブルガリの2026年春夏レザーグッズコレクションが登場。ジュエリーのアイコンをレザーグッズのアート性で再解釈したバッグやアクセサリーがラインアップされています。クラフツマンシップの卓越性とモダンなデザインが融合した“ハイクラフト”コレクションは、ブルガリらしい美しいモチーフと洗練されたフォルムが魅力。日常の装いをラグジュアリーに引き立ててくれる、特別なバッグコレクションです♡
ジュエリー着想のクラフツマンシップ
ブルガリ レザーグッズ＆アクセサリーのクリエイティブディレクター、メアリー・カトランズが手掛けた本コレクションでは、「セルペンティ」「ディーヴァ ドリーム」「トゥボガス」など、ブランドを象徴するジュエリーモチーフをバッグデザインへ昇華。
古代ローマのカラカラ浴場のモザイクから着想を得た“カラ”パターンも登場し、フェミニニティと普遍性を表現するデザインとしてアクセサリーに取り入れられています。
季節の素材や新しい技法を取り入れながら、モダンでタイムレスな美しさを表現しています。
白宮みずほが着こなすRESEXXY春スタイル♡最新WEBカタログ
春夏を彩るラフィア＆ラタンバッグ
今シーズンは、ラフィアやラタンなど夏らしい素材を使ったバッグが登場。
繊細な刺繍工程によって形作られた“カラ”パターンや、アイコニックなスネークヘッドクロージャーなど、ブルガリならではの美しいディテールが際立ちます。
セルペンティバッグ
価格：885,500円
サイズ：W19×H11×D5.5cm（カラー：ライトペリドット）
発売：2026年4月予定
セルペンティーノバッグ
価格：1,012,000円
サイズ：W21.5×H15×D7.5cm（カラー：ナチュラル）
発売：2026年4月予定
セルペンティバッグ
価格：1,111,000円
サイズ：W20.5×H15×D9cm（カラー：ペルラホワイト）
発売：2026年4月予定
天然素材の涼やかな質感と、宝石にインスパイアされたカラーが、夏の装いに上品なアクセントを添えます。
ジュエリーのようなクラッチ＆ヴァニティ
ジュエリーの世界観をバッグへ落とし込んだクラッチバッグやスモールレザーグッズも登場します。
ブルガリ トゥボガス クラッチ
価格：720,500円
サイズ：W25×H12.5×D3.5cm（カラー：ブラック）
発売：2026年5月予定
ハンドルには、ブルガリの象徴的な金細工技法「トゥボガス」を再現。88個のジルコニアストーンが施されたパレンテシモチーフが輝く、ジュエリーのような存在感のクラッチです。
ディーヴァ ドリーム ヴァニティケース
価格：369,600円
サイズ：W19×H11.5×D9cm（カラー：ペルラホワイト）
発売：2026年5月予定
カーフレザーのマトラッセ加工で“カラ”パターンを表現し、コンパクトながら収納力のあるデザイン。レザーハンドルと取り外し可能なチェーン付きで、エレガントさと実用性を兼ね備えています。
ブルガリのバッグで上質な装いに♡
ブルガリの2026年春夏レザーグッズコレクションは、ジュエリーの美学をバッグへ落とし込んだ特別なラインアップ。
ラフィアやラタンなど季節感あふれる素材と、アイコニックなモチーフが融合したデザインは、コーディネートを格上げしてくれる存在です。
洗練されたクラフツマンシップが光るバッグで、日常のスタイルにラグジュアリーなアクセントを添えてみてはいかがでしょうか♡