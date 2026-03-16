ブルガリの新作バッグ登場♡2026春夏レザーグッズコレクション

ブルガリの2026年春夏レザーグッズコレクションが登場。ジュエリーのアイコンをレザーグッズのアート性で再解釈したバッグやアクセサリーがラインアップされています。クラフツマンシップの卓越性とモダンなデザインが融合した“ハイクラフト”コレクションは、ブルガリらしい美しいモチーフと洗練されたフォルムが魅力。日常の装いをラグジュアリーに引き立ててくれる、特別なバッグコレクションです♡

ジュエリー着想のクラフツマンシップ



ブルガリ レザーグッズ＆アクセサリーのクリエイティブディレクター、メアリー・カトランズが手掛けた本コレクションでは、「セルペンティ」「ディーヴァ ドリーム」「トゥボガス」など、ブランドを象徴するジュエリーモチーフをバッグデザインへ昇華。

古代ローマのカラカラ浴場のモザイクから着想を得た“カラ”パターンも登場し、フェミニニティと普遍性を表現するデザインとしてアクセサリーに取り入れられています。

季節の素材や新しい技法を取り入れながら、モダンでタイムレスな美しさを表現しています。

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春夏を彩るラフィア＆ラタンバッグ



今シーズンは、ラフィアやラタンなど夏らしい素材を使ったバッグが登場。

繊細な刺繍工程によって形作られた“カラ”パターンや、アイコニックなスネークヘッドクロージャーなど、ブルガリならではの美しいディテールが際立ちます。

セルペンティバッグ



価格：885,500円

サイズ：W19×H11×D5.5cm（カラー：ライトペリドット）

発売：2026年4月予定

セルペンティーノバッグ

価格：1,012,000円

サイズ：W21.5×H15×D7.5cm（カラー：ナチュラル）

発売：2026年4月予定

セルペンティバッグ



価格：1,111,000円

サイズ：W20.5×H15×D9cm（カラー：ペルラホワイト）

発売：2026年4月予定

天然素材の涼やかな質感と、宝石にインスパイアされたカラーが、夏の装いに上品なアクセントを添えます。

ジュエリーのようなクラッチ＆ヴァニティ



ジュエリーの世界観をバッグへ落とし込んだクラッチバッグやスモールレザーグッズも登場します。

ブルガリ トゥボガス クラッチ



価格：720,500円

サイズ：W25×H12.5×D3.5cm（カラー：ブラック）

発売：2026年5月予定

ハンドルには、ブルガリの象徴的な金細工技法「トゥボガス」を再現。88個のジルコニアストーンが施されたパレンテシモチーフが輝く、ジュエリーのような存在感のクラッチです。

ディーヴァ ドリーム ヴァニティケース

価格：369,600円

サイズ：W19×H11.5×D9cm（カラー：ペルラホワイト）

発売：2026年5月予定

カーフレザーのマトラッセ加工で“カラ”パターンを表現し、コンパクトながら収納力のあるデザイン。レザーハンドルと取り外し可能なチェーン付きで、エレガントさと実用性を兼ね備えています。

ブルガリのバッグで上質な装いに♡



ブルガリの2026年春夏レザーグッズコレクションは、ジュエリーの美学をバッグへ落とし込んだ特別なラインアップ。

ラフィアやラタンなど季節感あふれる素材と、アイコニックなモチーフが融合したデザインは、コーディネートを格上げしてくれる存在です。

洗練されたクラフツマンシップが光るバッグで、日常のスタイルにラグジュアリーなアクセントを添えてみてはいかがでしょうか♡