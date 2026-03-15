¡Ö½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä1¸Ä¤¹¤°¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×ÀÚ¤Ã¤ÆÏÂ¤¨¤ë¤À¤±5Ê¬¤Ç´°À®¡ª½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥Ä¥Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ÉÏÂ¤¨
½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥Ä¥Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ÉÏÂ¤¨¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó5Ê¬
½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥Ä¥Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ÉÏÂ¤¨¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó179kcal¡¿1¿ÍÊ¬
ÀÚ¤Ã¤ÆÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¡ª½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥Ä¥Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ÉÏÂ¤¨
½Õ¤Ï¥¢¥Ö¥é¥Ê²Ê¤Î¤ªÌîºÚ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ó¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â½Õ¤Ë½Ð²ó¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¡¢5Ê¬¤Çºî¤ì¤ëÄ¶´ÊÃ±¤Ê¥µ¥é¥À¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¡×¤Ï½Ð²Ù»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½©¤´¤í¼ï¤Þ¤¤ò¤·¤Æ¡¢3¡Á5·î¤Ë¼ý³Ï¤¹¤ë½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢²Æ¤Ë¼ï¤Þ¤¤ò¤·¤Æ11¡Á3·î¤Ë¿©¤Ùº¢¤ò·Þ¤¨¤ëÅß¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÇ¯Ãæ½Ð²ó¤ë»ØÄêÌîºÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢½Õ¤Ë½Ð²ó¤ë½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¡¢ÍÕ¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È´¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë´Ý¤¯¡¢³°ÍÕ¤ÎÎÐ¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤ÇÃæÉô¤Ï²«ÎÐ¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÕ¤¬½À¤é¤«¤¯¤Æ¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¡¢´ÅÌ£¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢À¸¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥µ¥é¥À¤äÀõÄÒ¤±¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢±ö¤äÌ£Á¹¤òÉÕ¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ä¶ÀäÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óC¤â¡¢½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÅß¥¥ã¥Ù¥Ä¤è¤ê1.3ÇÜËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸¿©¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ß¤ÎÇ´Ëì¤ò½¤Éü¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óU¡Ê¥¥ã¥Ù¥¸¥ó¡Ë¤ä¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¡¢Ä²¤òÀ°¤¨¤ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÀÝ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Åß¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î·Á¤ÏÙ¨Ê¿¤Ç¡¢ÆâÉô¤ÏÇò¤¯¡¢ÍÕ¤Ï¸Ç¤¯´¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÕ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÑÊø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢²ÃÇ®¤¹¤ë¤È´ÅÌ£¤¬Áý¤¹¤Î¤Ç¡¢¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥Ý¥È¥Õ¤Ê¤É¡¢¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ð¤òÄÌ¤¹¤È¤«¤µ¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢5Ê¬¤Çºî¤ì¤ë´ÊÃ±¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£ÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë·Ú¤¯±ö¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤·¤ó¤Ê¤ê¤µ¤»¤¿¤é¡¢¥Ä¥Ê´Ì¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¡ª
¤¢¤Ã¤È¸À¤¦´Ö¤Ëºî¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤¢¤È°ìÉÊ¤ÎÉûºÚ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¤à¤·¤í¡¢½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÍÕ¤Ï½À¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤ª¤¯¤è¤ê¿©¤Ù¤ëÀ£Á°¤Ëºî¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤Æ¡¢±ÉÍÜÁÇ¤¬Î®¤ì½Ð¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÀÝ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤Î³°ÍÕ¤â¤è¤¯Àö¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°ÍÕ¤Ï¡¢Æü¸÷¤òÂ¿¤¯Íá¤Ó¤Æ°é¤Ä¤Î¤Ç¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¹â¤¯¡¢°ßÄ²¤Î·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¥Ó¥¿¥ß¥óU¡Ê¥¥ã¥Ù¥¸¥ó¡Ë¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£³°ÍÕ¤¬¸Ç¤¤»þ¤Ï¡¢¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥Ä¥Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ÉÏÂ¤¨¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¡¡1¡¿4¶Ì
±ö¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¥Ä¥Ê´Ì¡¡1´Ì
Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¡¾®¤µ¤¸2ÇÕ
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸1ÇÕ
½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥Ä¥Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ÉÏÂ¤¨¤Îºî¤êÊý
¡¡¡½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ±ö¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢1Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¤¤Æ¤·¤ó¤Ê¤ê¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¡¤Ë¡¢¥Ä¥Ê´Ì¤Î½Áµ¤¤ò·Ú¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ²Ã¤¨¡¢Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤·¤ó¤Ê¤ê¤µ¤»¤ë¤È¤¤Ë²Ã¤¨¤¿±ö¤ä¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ë¤â±öµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì£¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤¤Î±ö¤Ï¡¢¤Û¤ÜÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
£¡¡´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤é¡¢´°À®¤Ç¤¹¡ª
½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬½Ð²ó¤ë¥Ô¡¼¥¯¤Ï3·î¡Á4·î¡£¤³¤Î´ü´Ö¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤¼¤Ò¡¢¥µ¥é¥À¤äÀõÄÒ¤±¤Ê¤É¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤â¤ê¤â¤êÀÝ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹