鳥栖vs北九州 スタメン発表
[3.14 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第6節](駅スタ)
※14:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 神山京右
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 20 豊田歩
MF 22 弓場堅真
FW 88 塩浜遼
控え
GK 12 松原颯汰
DF 26 安藤寿岐
DF 76 磯谷駿
MF 14 堺屋佳介
MF 29 田中雄大
MF 41 松岡響祈
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 15 酒井宣福
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 4 長谷川光基
DF 22 生駒仁
DF 28 木實快斗
DF 40 官澤琉汰
MF 7 平原隆暉
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 25 坪郷来紀
MF 66 高橋大悟
FW 10 永井龍
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 2 奈良坂巧
DF 30 福森健太
MF 8 吉長真優
MF 13 熊澤和希
FW 9 河辺駿太郎
FW 18 渡邉颯太
FW 19 吉原楓人
FW 37 吉田晃盛
監督
増本浩平
※14:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 神山京右
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 20 豊田歩
MF 22 弓場堅真
FW 88 塩浜遼
控え
GK 12 松原颯汰
DF 26 安藤寿岐
DF 76 磯谷駿
MF 14 堺屋佳介
MF 41 松岡響祈
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 15 酒井宣福
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 4 長谷川光基
DF 22 生駒仁
DF 28 木實快斗
DF 40 官澤琉汰
MF 7 平原隆暉
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 25 坪郷来紀
MF 66 高橋大悟
FW 10 永井龍
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 2 奈良坂巧
DF 30 福森健太
MF 8 吉長真優
MF 13 熊澤和希
FW 9 河辺駿太郎
FW 18 渡邉颯太
FW 19 吉原楓人
FW 37 吉田晃盛
監督
増本浩平