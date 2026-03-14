CANDY TUNE、デビュー3周年記念日にポップでキュートな新アーティスト写真＆3rdシングルCDジャケット解禁
CANDY TUNEが、本日デビュー3周年を迎え、4月22日発売の3rdシングルCD「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」のジャケット写真と新アーティスト写真を公開した。
今回公開されたジャケットと新アーティスト写真のビジュアルは、CANDY TUNEの持つハッピーなムードとカラフルなモチーフが弾けるポップな世界観をCGグラフィックで表現しているという。
また、初回限定盤には30ページに及ぶブックレットを封入している。ジャケット写真のメンバーソロカットに加え、クールな雰囲気のビジュアルカットも収録されるとのことだ。なお、CDリリースを記念して、全国各地でリリースイベントも開催中だ。
CANDY TUNEは、6月5日・6日に東京・日本武道館にてデビュー3周年記念公演＜CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026＞を開催する。さらに、7月21日・22日には兵庫・GLION ARENA KOBEでの追加公演も決定している。
◾️3rdシングル「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」
発売日：2026年4月22日（水）
購入：https://lnk.to/87g66umy
初回限定盤： KLC_10013 3,000円（税込）
CANDY TUNE盤： KLC_10014 1,800円（税込）
通常盤：KLC_10015 1,200円（税込）
＜予約者優先 先着オリジナル特典＞
▼Amazon.co.jp
形態別メガジャケ
・初回限定盤：立花琴未、南、宮野デジタルサイン入りメガジャケ
・CANDY TUNE盤：「小川、福山デジタルサイン入りメガジャケ」
・通常盤：「桐原、村川デジタルサイン入りメガジャケ」
▼TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：立花琴未 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：立花琴未 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼HMV（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：小川奈々子 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：小川奈々子 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼楽天ブックス
・初回限定盤：桐原美月 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：桐原美月 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼セブンネットショッピング
・初回限定盤：村川緋杏 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：村川緋杏 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼ネオウィング
・初回限定盤：宮野静 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：宮野静 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）
・初回限定盤：南なつ デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：南なつ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼Sony Music Shop
・初回限定盤：福山梨乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：福山梨乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼応援店共通特典
・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。
※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。
※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
▼リリースイベント
3月22日（日）【大阪】大特典会
3月29日（日）【東京】大特典会
3月27日（金）【東京】リリースイベント@ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ
3月29日（日）【東京】大特典会ベルサール渋谷ガーデン
4月12日（日）【千葉】大特典会@幕張メッセ10ホール
※店舗へのお問い合わせはお控えください。
※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
◾️ライブ情報
◆＜CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026＞
日程：2026年6月5日（金）・6日（土）
会場：東京都 日本武道館
詳細：https://candytune.asobisystem.com/feature/live_candytune_2026_3rdanniversarylive
◆＜CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026＞（追加公演）
日程：2026年7月21日（金）・22日（土）
会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE
追加公演FC先行受付中
受付期間：2026年3月13日（金）18:00〜2026年3月23日（月）23:59
詳細：https://candytune.asobisystem.com/news/detail/73264
関連リンク
◆CANDY TUNE オフィシャルサイト
◆CANDY TUNE オフィシャルX
◆CANDY TUNE オフィシャルInstagram
◆CANDY TUNE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆CANDY TUNE オフィシャルTikTok