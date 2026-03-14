CANDY TUNEが、本日デビュー3周年を迎え、4月22日発売の3rdシングルCD「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」のジャケット写真と新アーティスト写真を公開した。

今回公開されたジャケットと新アーティスト写真のビジュアルは、CANDY TUNEの持つハッピーなムードとカラフルなモチーフが弾けるポップな世界観をCGグラフィックで表現しているという。

初回限定盤

CANDY TUNE盤

通常盤

また、初回限定盤には30ページに及ぶブックレットを封入している。ジャケット写真のメンバーソロカットに加え、クールな雰囲気のビジュアルカットも収録されるとのことだ。なお、CDリリースを記念して、全国各地でリリースイベントも開催中だ。

CANDY TUNEは、6月5日・6日に東京・日本武道館にてデビュー3周年記念公演＜CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026＞を開催する。さらに、7月21日・22日には兵庫・GLION ARENA KOBEでの追加公演も決定している。

◾️3rdシングル「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」

発売日：2026年4月22日（水）

購入：https://lnk.to/87g66umy 初回限定盤 CANDY TUNE盤 通常盤 配信 初回限定盤： KLC_10013 3,000円（税込）

CANDY TUNE盤： KLC_10014 1,800円（税込）

通常盤：KLC_10015 1,200円（税込） ＜予約者優先 先着オリジナル特典＞

▼Amazon.co.jp

形態別メガジャケ

・初回限定盤：立花琴未、南、宮野デジタルサイン入りメガジャケ

・CANDY TUNE盤：「小川、福山デジタルサイン入りメガジャケ」

・通常盤：「桐原、村川デジタルサイン入りメガジャケ」 ▼TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：立花琴未 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：立花琴未 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し) ▼HMV（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：小川奈々子 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：小川奈々子 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し) ▼楽天ブックス

・初回限定盤：桐原美月 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：桐原美月 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し) ▼セブンネットショッピング

・初回限定盤：村川緋杏 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：村川緋杏 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し) ▼ネオウィング

・初回限定盤：宮野静 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：宮野静 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し) ▼Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）

・初回限定盤：南なつ デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：南なつ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し) ▼Sony Music Shop

・初回限定盤：福山梨乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：福山梨乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し) ▼応援店共通特典

・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター

・CANDY TUNE盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)

※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。 ※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 ▼リリースイベント

3月22日（日）【大阪】大特典会

3月29日（日）【東京】大特典会

3月27日（金）【東京】リリースイベント@ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ

3月29日（日）【東京】大特典会ベルサール渋谷ガーデン

4月12日（日）【千葉】大特典会@幕張メッセ10ホール

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

◾️ライブ情報 ◆＜CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026＞

日程：2026年6月5日（金）・6日（土）

会場：東京都 日本武道館

詳細：https://candytune.asobisystem.com/feature/live_candytune_2026_3rdanniversarylive ◆＜CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026＞（追加公演）

日程：2026年7月21日（金）・22日（土）

会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE 追加公演FC先行受付中

受付期間：2026年3月13日（金）18:00〜2026年3月23日（月）23:59

詳細：https://candytune.asobisystem.com/news/detail/73264