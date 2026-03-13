TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）の公式SNSが更新。SOOBIN（スビン）とHUENINGKAI（ヒュニンカイ）のダンスチャレンジ動画が公開され、全力でキュートに踊る姿に大きな反響が寄せられている。

■TXTスビン＆ヒュニンカイ、ダンスの合間に熱いハグを交わすシーンも

ふたりが踊ったのは、TWICEが2016年にリリースした人気曲「TT」。韓国・ソウルのKSPOドームで開催された『2026 TXT MOA CON』の最終日、3月1日の公演でふたりがカバーし、話題になっていた。

動画では、『MOA CON』のステージ衣装姿で登場。黒のTシャツにスビンはグリーン、ヒュニンカイはピンクのくすみカラーのハーフパンツを合わせ、女子グループならではのキュートな仕草が詰まった振り付けを、照れる様子もなく全力で踊る。

途中、ふたりの仲の良さを感じさせる熱いハグシーンに、MOA（モア／TOMORROW X TOGETHERのファンネーム）も歓喜。両手で泣き顔を表現する“TTポーズ”も表情豊かに再現し、最後は背中合わせのポーズで動画を締めくくった。

SNSでは、「やばい完全にヨジャドル（女性アイドル）」「違和感なし！」「音ハメまで完璧すぎる！」「突然のハグで心臓止まる」「コムタクチズ可愛すぎて保護」「ナムジャ病にかからないTXT助かる」といったコメントが寄せられ、キュートなパフォーマンスに多くのファンが魅了されている。

■“コムタクチズ”にBEOMGYUの“乱入”バージョンも公開

さらにこの動画に続き、メンバーのBEOMGYU（ボムギュ）が登場する別バージョンの動画も公開された。

ノリノリで画面に登場するボムギュだが、すぐにスビンに追い出されてしまう展開に。メンバー同士の仲の良さが伝わる“わちゃわちゃ”したやり取りに、ファンからは喜びの声が上がっている。

