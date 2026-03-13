『SUMMER SONIC 2026』⽇程別ラインナップ発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月14日・15日・16日に、千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセおよび大阪・万博記念公園にて開催される『SUMMER SONIC 2026』の日程別ラインナップが発表となった。

■日程ごとのラインナップの傾向にも注目

東京8月14日・大阪8月15日はTHE STROKESにBUMP OF CHICKEN、FKA TWIGS、KASABIAN、KESHIという、ロックから最先端ポップミュージックまでシーンを牽引するアーティストが並び、注目の新人アーティストもラインナップ。

東京8月15日・大阪8月16日は、残るヘッドライナーが気になるところだが、音楽界のレジェンドDAVID BYRNEとサカナクションが同日に登場。チャートを席巻するALEX WARREN、STEVE LACY、そしてUKロック界の重鎮SUEDEを中心としたラインナップとなっている。

東京8月16日・大阪8月14日は、結成35周年を迎え『サマソニ』初出演にしてヘッドライナーを務めるL’Arc-en-Cielを筆頭に、JAMIROQUAIという世界的ビッグネームに加え、ステージキュレーションを務めるBABYMETAL、LE SSERAFIM、mgkなど、各国のトップアーティストが一堂に会するカラフルかつ豪華な一日に。

今後もさらなる追加アーティストの発表や各ステージの詳細などが発表。続報に注目だ。

1DAYチケット、プラチナ1DAYチケットは、3月14日12時からクリエイティブマン会員、3月21日12時からオフィシャル先行受付がスタート。『サマソニ』東京の3DAYチケット、プラチナ3DAYチケットはすでにソールドアウトとなっている。各日のチケットも売り切れる前に、早めに申し込もう。

■イベント情報

『SUMMER SONIC 2026』

08/14（金）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

08/15（土）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

08/16（日）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

■関連リンク

『SUMMER SONIC 2026』公式サイト

https://www.summersonic.com