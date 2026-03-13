»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë¥¤¥¸¥á¤é¤ì¤Æ¤â¸½ºß¤Ï¹¬¤»¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¹¥¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×ÁÄÊì¤Î°ìÀ¸¤òÉÁ¤¯¡Úºî¼Ô¤ÈÁÄÊì¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤òÆÉ¤à
¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¡Ö¤æ¤Ã¤Ú¤Î¤æ¤ëÌ¡²è¥Ö¥í¥°¡×¤äInstagram¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó(@yuppe2)¡£¤Ê¤«¤Ç¤â2021Ç¯12·î¤«¤éÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤Ï¡¢´°·ë¸å¤ËÅÅ»Ò½ñÀÒ²½¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀºîÉÊ¤À¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÂçÊÑ¤ÊÀ¸³¶¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ÎÁÄÊì¡¦¥¥è¤µ¤ó¤Î¼ÂÏÃ¤À¡£Éã¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÍÄ¤¤¥¥è¤µ¤ó¤Ï½ÇÉã¤Î²È¤ØÍÜ½÷¤È¤·¤Æ°ú¤¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï°Â¤é¤®¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍÜÊì¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤»ÅÂÇ¤Á¤¬Â³¤¡¢¿©»ö¤ò¤í¤¯¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤¸¤á¤Ï¼¡Âè¤Ë·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
³Ø¹»¤Ø¸þ¤«¤¦Ä«¡¢¡Ö¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤è¡ª¡×¤ÈÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¡£ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½Å¤¤¸½¼Â¤¬¡¢¥¥è¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Â¹¤ÎÌÜÀþ¤Ç´¶¤¸¤¿ÁÄÊì¤ÎÁÔÀä¤Ê²áµî
¤½¤ó¤Ê²áµî¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¤¢¤«¤®¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ËÌô¤â¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¤È¡£»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½Å¤Í¤Æ¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÁÄÊì¤ÎÂÎ¸³¤òÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¶»¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤ËÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÂ¿¤¤¡£¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÏÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç(¾Ð)¡£ÆÃ¤ËÀï»þÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢µã¤¯µã¤¯ºï¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ï¾Íè¤Î¹½ÁÛ¤âÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¥¥è¤µ¤ó¤Î¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¸ìÏ¿¡Ù¤òËÜ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Î¿Í¤Ë¤â¶Á¤¯¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¢£²á¹ó¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÀè¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤¹¬¤»¡É
92ºÐ¤Î¥¥è¤µ¤ó¤Ïº£--¡£¼ê¤Þ¤êºî¤ê¤ò¼ñÌ£¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤¦30Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£°ÊÁ°Æþ±¡¤·¤¿¤È¤¤Ëºî¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃÏ°è¤Î¿Í¤ÈÌ±ÍØ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¼ê¤Þ¤êºî¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀÎ¤«¤é¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì°ÊÍè¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¤µ¤é¤Ë¸½ºß¤âÈª¤ä²Ì¼ù±à¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ò¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÈª¤Ç¤ÏÇÏÎë½ò¤Ê¤É²È¤Ç¿©¤Ù¤ëÌîºÚ¤ò¡¢²Ì¼ù±à¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥´¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÆÇ¤ÏÂ©»Ò¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼õÊ´ºî¶È¤Ê¤É¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤¬¡Ö´í¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ï¤·¤´¤ò»È¤Ã¤ÆÌÚ¤Çºî¶È¤¹¤ë¤«¤é¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢¥¥è¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ºî¶ÈÃæ¤Ë¤Ï¤·¤´¤¬ÅÝ¤ì¤ÆÌÚ¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ²¼¤ËÃåÃÏ¤·¤¿¤é¹üÀÞ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï¼£¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥ê¥ó¥´ºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¢£¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¸½ºß¤Î¿´¶¤Ï¡©
ÁÔÀä¤ÊÍÄ¾¯´ü¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¥¥è¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¡¢µÙ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤ËµÙ¤ó¤Ç¡¢»Å»ö¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë³°¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¹¥¤¤Ë²á¤´¤»¤ëº£¤¬¡¢°ìÈÖµ¤³Ú¤Ç¹¬¤»¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Â´¶¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç°é¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¥¥è¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¹¬¤»¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÀÅ¤«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡¦²èÁüÄó¶¡¡§¤æ¤Ã¤Ú(@yuppe2)¡¢¥¥è
