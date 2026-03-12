モスフードサービス（東京都品川区）のハンバーガーチェーン「モスバーガー」が、さくらももこさん原作の漫画「コジコジ」とのコラボキャンペーンを3月18日から期間限定で実施。モスバーガーとコジコジがコラボするのは、今回が初めて。

【写真】「コジコジ」のおまけがかわいすぎる！ 塗り絵、ケース、マグネットも！ 一挙にチェック！

コラボでは、コジコジをはじめとする登場キャラクターたちが、ハンバーガーやドリンクを楽しむ描き下ろしイラストが、子ども向け用セットなどのおまけや、店内飲食の際に付いてくるトレーマットに登場。

おまけは、塗り絵シートに色のついた透明なシールを貼って楽しめる「コジコジとぺたぺたシールぬりえ」、描き下ろしイラストを使用したシールが入った「コジコジのシールいりかんケース」、冷蔵庫などに貼り付けて楽しめる「コジコジのおしゃべりマグネット」、そして「モスチキンのマネをするコジコジ」をデザインした「コジコジのモスチキンふせん」の4種類。

対象のモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットを購入すると、好きなおまけが1つもらえます。

また、モスバーガーでは、「モスワイワイセット」の定番メニューとして、新商品「ワイワイテリヤキバーガーセット」を追加します。

価格は「モスワイワイセット」が540円〜（以下、税込み）。「ワイワイテリヤキバーガー」セットが610円、「低アレルゲンメニュー ドリンクとおまけ付きセット」が590円です。