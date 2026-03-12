ラミレスの妻、ダウン症公表の10歳長男に関する思いを告白
元横浜DeNAベイスターズの監督のアレックス・ラミレスの妻の美保さんが11日までにオフィシャルブログを更新。10歳の長男・剣持（けんじ）くんの習い事について明かした。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している長男、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
８日、「暮らしやすいですか？」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「昨日は横浜市栄区の地域福祉保健計画発表のつながるフォーラムでお話しさせていただきました」と報告し、フォーラム会場のステージやスクリーンの写真のほか栄区のマスコットキャラクター「タッチーくん」との記念ショットなどを公開。
美保さんは「地域の方々がより良いまちづくりのために一生懸命時間を割いて考えていらっしゃる」と述べ、「誰もが暮らしやすい街へ。考えさせられました」と思いをつづった。
さらに長男についても「ケンジがダウン症。断られた習い事もあります」と率直に明かし、「彼らが彼ららしく生きていけるまち。どんなことができるだろう」と過去の経験を振り返りながら、共生社会への思いをつづりブログを締めくくった。
