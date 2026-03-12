牛丼チェーン「松屋」の人気メニューが、まもなく終売となります。

松屋の公式Xアカウント（＠matsuya_foods）が、2026年3月9日に発表しました。

定食の価格は890円

対象メニューは、「プルコギ定食」と「牛焼肉ピリ辛炒め定食」です。今週末（15日ごろ）をめどに、順次終売となります。

どちらも人気の牛焼肉の新定番として、昨年春に登場したメニューです。

「プルコギ定食」は、鉄板で香ばしく焼いたやわらか牛肉、シャキシャキとした食感で鮮やかな緑色のにんにくの芽、甘みのある玉ねぎを、やみつきにんにくソースで絡めた逸品です。25年5月に発売されました。

ミニキムチ付きの定食の価格は890円、肉の量が2倍になるダブル定食は1380円、単品の「プルコギ丼」は690円です。

25年4月に登場した「牛焼肉ピリ辛炒め」は、定番の牛焼肉、シャキシャキとした食感の自社工場で作り上げた富士山キムチ、目にも鮮やかな緑色のニンニクの芽、甘みのある玉ねぎなどの具材に、ラー油の風味と、韓国産コチュジャンが効いた松屋特製の旨辛ビビンダレを絡めています。

定食の価格は890円、肉の量が2倍になるダブル定食は1380円、単品の「牛焼肉ピリ辛炒め丼」は690円です。

どちらも3月の定期券「MATSUYA PASS」（200円）の対象です。定期券を持っている人は、100円引きで楽しめます。

松屋の定食には、ライス・生野菜・みそ汁が付きます。なお、持ち帰りの場合、みそ汁は付きません。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）