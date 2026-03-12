ワンズマインド（東京都新宿区）が運営するビジネスマッチングサイト「比較ビズ」が、「採用に関わってほしい男性俳優」に関するアンケート調査を行い、結果をランキングで紹介しています。

【結果】えっ？ 意外な人もランクイン？ 「採用に関わってほしい男性俳優」ランキング“1〜20位”をチェック！

アンケートは、公正かつ誠実に人材を見極められる「面接官」として「会社の採用活動に関わってほしい」と思われている男性俳優は誰なのかを調査。2025年12月26日〜2026年1月13日にかけて、企業の経営者や役員564人を対象にアンケート調査ツールを利用して実施されました。回答は1〜3位まで自由回答で記載。1位は3ポイント、2位は2ポイント、3位は1ポイントで計算。

3位は、俳優の木村拓哉さんで、145ポイントでした。投票した人からは「誠実に相手との会話ができそうです。面接者の本心や希望を導き出し、会社が求める人物を選んでくれそうです」（60代・男性）、「真面目に生きてこられた、とても自分に厳しい方だと感じるのと同時に、接する相手の方を敬い考えをきちんと聞いてくださる方だと思う」（60代・女性）、「中身をみて判断してくれそう」（30代・女性）などの声が寄せられたということです。

2位は、俳優の大泉洋さんで、157ポイントでした。回答では、「明るい雰囲気でリラックスさせてくれそう」（40代・女性）、「応募者の本音を聞き出せそう」（70代・男性）、「ユーモアもあり人を見る目がありそう」（50代・男性）といった意見が見られたとのことです。

1位は、俳優の阿部寛さんでした。226ポイント。投票者からは「威圧感ではなく“信頼感”が強く、判断軸が明確なイメージ」（40代・男性）、「実直に相手と向き合ってくれそう」（50代・男性）、「落ち着いた語りで応募者の本質を見抜きそう」（40代・男性）などのコメントが集まったということです。

