UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 レアル・マドリードとマンチェスター・シティーの第1戦が、3月12日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。

レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、アルダ・ギュレル（MF）、ブラヒム・ディアス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、ジェレミ・ドク（FW）、アントワヌ・セメンヨ（FW）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。レアル・マドリードのティボー・クルトワ（GK）のアシストからフェデリコ・バルベルデ（MF）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

さらに27分レアル・マドリードが追加点。ビニシウス・ジュニオール（FW）のアシストからフェデリコ・バルベルデ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに42分レアル・マドリードが追加点。ブラヒム・ディアス（FW）のアシストからフェデリコ・バルベルデ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。フェデリコ・バルベルデ（MF）はハットトリックを達成。

ここで前半が終了。3-0とレアル・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、レアル・マドリードが3-0で勝利した。

なお、マンチェスター・シティーは57分にジャンルイジ・ドンナルンマ（GK）、82分にラヤン・アイト ヌーリ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-12 07:00:19 更新