YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が「2026最新【即売り】クレカ積立でポイントだけGETせよ 楽天証券とSBI証券」という動画を公開した。クレジットカードで投資信託を積み立て購入した後、すぐに売却することで、投資のリスクを抑えながらポイントだけを獲得する「即売り」というポイ活手法を解説している。



動画の冒頭でネコ山氏は、本来の投資は長期保有が基本であるとしつつも、「本気投資とポイ活は別」と強調。今回紹介する「即売り」は、あくまでポイント獲得を目的としたポイ活の一環であると位置づけた。



クレカ積立の「即売り」とは、クレジットカード決済で投資信託を積み立て購入し、カードのポイントを獲得した後、その投資信託をすぐに売却して現金化する手法である。これにより、自己資金を大きく動かすことなく、ポイントだけを手に入れることができる。しかし、この手法には、購入時から売却時までのわずかな間に投資信託の基準価額が下落し、元本割れするリスクが伴う。



このリスクを最小限に抑える鍵は、値動きの少ない銘柄を選ぶことにあるという。従来、この手法では「東京海上・円資産バランスファンド（愛称：円奏会）」のような、価格変動が穏やかなファンドが選ばれてきた。しかし、最近「三菱UFJ 日本短期債券オープン（愛称：円債ファースト）」という、さらに値動きの少ないファンドが登場したことで、より安定した「即売り」が可能になったとネコ山氏は解説する。このファンドは日々の価格変動が1円から数円程度に収まることが多く、ほぼノーリスクでポイント獲得が狙えるという。



ただし、証券会社によってポイント付与の条件が異なる点には注意が必要だ。楽天証券の場合、積立する銘柄によってポイント還元率が変わり、「円奏会」は高還元の対象だが、「円債ファースト」が対象になるかはまだ不明だという。一方、SBI証券は銘柄に関わらず、使用するクレジットカードによって還元率が決まるため、「円債ファースト」を選べば低リスクでのポイント獲得がしやすいと説明した。



投資のリスクを限りなく抑えながら、クレカのポイントを効率的に獲得できる「即売り」という選択肢。利用する証券会社やカードの特性を理解し、適切な銘柄を選ぶことが、この手法を成功させるための重要なポイントとなりそうだ。