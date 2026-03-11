この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

キャンピングカーYouTuberのばも氏が、「【重大発表】RVパークを作ります｜栃木県鹿沼に新しい車中泊拠点誕生」と題した動画を公開した。栃木県鹿沼市に新たなRVパークを建設する計画を明らかにし、車中泊ユーザーにとっての新しい旅の拠点が誕生する見込みだ。



動画内でばも氏は、「RVパークを作ります」と正式に発表。建設予定地は栃木県鹿沼市にあるドッグラン＆カフェ「鹿陽の森」の敷地内の一角で、自身が借り受けて運営するという。トラブルがなければ、ゴールデンウィークのプレオープンを目指しているとした。



計画中のRVパークは、まず電源付きサイトを5区画用意する予定だ。トイレやゴミ捨て場も設置し、焚き火も可能な施設にする構想を語った。ばも氏は「ほぼキャンプ場のような形で使っていただける」と述べ、既存のカフェや広大なドッグランと連携することで、快適な滞在環境を提供したい考えを示した。



また、この立地は日光まで約40分、奥日光まで約1時間というアクセスの良さが魅力である。那須塩原方面への旅行の際も、前泊地として活用できる便利なロケーションだ。ばも氏は、キャンピングトレーラーやキャンピングカー、一般の車中泊ユーザーが楽しめる場所にしたいと意気込みを語った。



今後、YouTubeチャンネルやメンバーシップを通じて、施設の詳細や進捗状況を随時報告していくとのことだ。将来的にはクラウドファンディングによる設備拡充も視野に入れており、「みんなで一緒に作っていきましょう」と視聴者に呼びかけた。