ミスド「桜もちっとドーナツ」登場で春満開桜といちごの組み合わせは要チェック《3月11日から》

ミスタードーナツは、2026年3月11日から下旬までの期間限定で「桜もちっとドーナツ」全4種を販売しています（一部店舗を除く）。

ミスド"春の風物詩"が今年も登場

「桜もちっとドーナツ」は、桜もちをイメージして開発された春の定番商品。桜風味のもちっとした食感の生地と桜のお花の形をイメージした見た目が特長です。

今回は、もちっと食感はそのままに、ふんわり感がアップした生地に改良。トッピングにいちごを使用することで、かわいらしいビジュアルと味わいに仕上がっています。

ホイップや、あん、ストロベリーチョコなど、いちごを感じられる春らしさ満開のラインアップ全4種が登場しました。

・桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風

桜風味のもちっとした生地にいちごホイップを絞り、ストロベリーチョコをコーティング。仕上げにシュガーをまぶして、味も見た目も「ホイップクリーム大福」をイメージしたドーナツです。

価格はテイクアウトが216円、イートインが220円です。

・桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード

いちごみるくあんとカスタードクリームを、桜風味のもちっとした生地でサンド。ホワイトチョコをコーティングし、仕上げにいちご顆粒を飾った華やかなビジュアルがポイントです。ほんのりとした生地の甘さといちごピューレ入りのいちごみるくあん、なめらかなカスタードクリームに、いちご顆粒がアクセントになっています。

価格はテイクアウトが216円、イートインが220円です。

・桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく

桜風味のもちっとした生地をストロベリーチョコでコーティングし、いちご顆粒をまぶして飾り付け。さらにいちごピューレ入りのいちごみるくあんを、パっと花が咲くように絞ることで桜を表現した、味わいも見た目も春らしいドーナツです。

価格はテイクアウトが216円、イートインが220円。

・桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風

いちご風味のグレーズで、桜風味のもちっとした生地をコーティング。ほんのりとした生地の甘さと甘酸っぱいいちご風味グレーズの、春らしい香りと味わいを楽しめるドーナツです。

価格はテイクアウトが205円、イートインが209円。

なお、「春かおるいちご風」には、いちご（果肉・果汁等）は使用していません。

また、商品を包んでいるスリーブには桜の妖精が隠れています。ドーナツを楽しみながら、チェックしてみては。

「桜もちっとドーナツ」の販売期間は、3月11日から３月下旬ごろまでで、順次販売終了予定です。

詳しくは、公式サイトの特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部