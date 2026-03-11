ミスド「桜もちっとドーナツ」登場で春満開桜といちごの組み合わせは要チェック《3月11日から》
ミスタードーナツは、2026年3月11日から下旬までの期間限定で「桜もちっとドーナツ」全4種を販売しています（一部店舗を除く）。
ミスド"春の風物詩"が今年も登場
「桜もちっとドーナツ」は、桜もちをイメージして開発された春の定番商品。桜風味のもちっとした食感の生地と桜のお花の形をイメージした見た目が特長です。
今回は、もちっと食感はそのままに、ふんわり感がアップした生地に改良。トッピングにいちごを使用することで、かわいらしいビジュアルと味わいに仕上がっています。
ホイップや、あん、ストロベリーチョコなど、いちごを感じられる春らしさ満開のラインアップ全4種が登場しました。
・桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風
桜風味のもちっとした生地にいちごホイップを絞り、ストロベリーチョコをコーティング。仕上げにシュガーをまぶして、味も見た目も「ホイップクリーム大福」をイメージしたドーナツです。
価格はテイクアウトが216円、イートインが220円です。
・桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード
いちごみるくあんとカスタードクリームを、桜風味のもちっとした生地でサンド。ホワイトチョコをコーティングし、仕上げにいちご顆粒を飾った華やかなビジュアルがポイントです。ほんのりとした生地の甘さといちごピューレ入りのいちごみるくあん、なめらかなカスタードクリームに、いちご顆粒がアクセントになっています。
価格はテイクアウトが216円、イートインが220円です。
・桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく
桜風味のもちっとした生地をストロベリーチョコでコーティングし、いちご顆粒をまぶして飾り付け。さらにいちごピューレ入りのいちごみるくあんを、パっと花が咲くように絞ることで桜を表現した、味わいも見た目も春らしいドーナツです。
価格はテイクアウトが216円、イートインが220円。
・桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風
いちご風味のグレーズで、桜風味のもちっとした生地をコーティング。ほんのりとした生地の甘さと甘酸っぱいいちご風味グレーズの、春らしい香りと味わいを楽しめるドーナツです。
価格はテイクアウトが205円、イートインが209円。
なお、「春かおるいちご風」には、いちご（果肉・果汁等）は使用していません。
また、商品を包んでいるスリーブには桜の妖精が隠れています。ドーナツを楽しみながら、チェックしてみては。
「桜もちっとドーナツ」の販売期間は、3月11日から３月下旬ごろまでで、順次販売終了予定です。
詳しくは、公式サイトの特設ページから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部