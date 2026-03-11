熊本市内で旅館「KAWACHI BASE-龍栄荘-」を経営するタレントのスザンヌが、大学を卒業したことを報告し、ファンから称賛の声が相次いでいる。

3月10日、スザンヌはInstagramを更新し、《日本経済大学を卒業しました お仕事をしながら 子育てをしながらの大学生活。正直、レポートの締め切りに追われて今日は無理かも…と思う日も何度もありました》などと投稿。「学位記授与式」と掲示された会場で、羽織袴姿で本名の「山本紗衣」と書かれた学位記を手にする写真などを公開した。

スザンヌは恩師や友人、家族に感謝を記し、続けて《そして何より勉強しているわたしに ママがんばってね、僕もがんばるからねって応援してくれた息子の存在がとてもとても大きかったです 隣で宿題をしている息子と一緒にママも宿題やっちゃおう！と机に向かって過ごした時間は、私にとって宝物でした。》と、12歳の息子への感謝をつづった。

そして、最後に《またここから、新しいスタート！学んだことを糧にして成長していきたいです。》と投稿を締めくくっている。

スザンヌは2005年から2011年に放送された人気クイズバラエティ番組『クイズ！ヘキサゴンII』（フジテレビ系）で“おバカタレント”として活躍したが、2011年12月に斉藤和巳氏（現福岡ソフトバンクホークス2軍監督）と結婚。2014年1月に男児を出産したが、2015年3月に離婚したことを発表し、その後、熊本市に転居した。

芸能記者が言う。

「高校を中退し、芸能活動を続けていたスザンヌさんは、2021年4月に高校に再入学し、卒業。2022年4月に大学に入学し、ファッションビジネスを勉強していました。芸能活動も継続しながら、2023年11月にはアパレルブランドの会社を設立し、代表取締役社長に就任。そして、2025年2月には龍栄荘をオープンするなど、大学での学業のほかに実業家として、また母親として、かなり忙しい日々を送っていたと思います」

スザンヌとともに“ヘキサゴンファミリー”の一員だった里田まいは《すごいよ、、、すごすぎる。かっこいい！！さえちゃん、心から、おめでとう》とコメントを寄せている。

また、こうした背景を知るファンから、コメント欄に卒業を祝福する声が相次いでいる。

《お仕事と子育てと学業、大変なことを乗り越えて、スザンヌちゃん凄い 偉い》

《本当に凄いことだと思います 感動しました》

《卒業おめでとう 忙しいスケジュールの中での挑戦に頭が下がります。凄い》

前出の芸能記者が言う。

「“おバカタレント”として活躍したスザンヌさんですが、2025年にテレビ番組内で“おバカ”扱いはヤラセだったと笑顔で語っていたように、“おバカ”ではありません。大学進学も自分の将来をきちんと見据えたうえで、ファッションビジネスを勉強し、そしてアパレルブランドStyle Rebomを立ち上げています。今後は、ビジネスに使う時間が増えるでしょうから、実業家としてのさらなる成長に期待が持てます」

頭が下がるばかりだ。