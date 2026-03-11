この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

田端大学　投資学部が「100%外す最強の「逆神」投資家！岐阜さん登場で株クラについて激論しました。」を公開した。ゲストに“逆神”として知られる投資家の岐阜さんを迎え、田端信太郎氏らと独特すぎる投資哲学や株式投資界隈（株クラ）のリアルについて赤裸々に語り合った。

序盤では、岐阜さんが自身の投資スタイルについて言及。「損切りができない」と弱音を吐きつつも、急騰する銘柄に飛びつくことについては「高値を掴んだというのは誇りだと思っている」と豪語した。これには田端氏も手を叩いて大爆笑し、「恋愛に例えると、無理めな女の子に告白して振られたけど、俺は行ったんだっていう誇りみたいなもの？」と絶妙な例えで応じた。

中盤では、話題が「株クラ」の人柄や雰囲気に移行。岐阜さんは真剣な表情で「株クラ民はつまんないです」とバッサリ切り捨てた。画面上の数字ばかりを追いかけ、お金を稼ぐ力はあっても「人としての面白さがない」と指摘。さらに、男同士の飲み会では「儲けた自慢より、何億溶かしたという負けマウントや、ひどい目に遭ったことを笑い飛ばせる奴の方がビッグだ」と持論を展開し、田端氏も「本当そうですよ」と深くうなずいた。

終盤には、話題が人生の幸せやAI時代における人間の価値へと広がった。生涯収支が大幅なマイナスであっても「お金なんかなくても十分幸せに生きていける」と語る田端氏。一方、岐阜さんは失敗した際の「土下座」にこそ今の時代は価値があると主張。「AIが唯一できないのは土下座」と語り、再び笑いを誘った。

損をしても明るさを失わず、自らの失敗をエンターテインメントへと昇華させる岐阜さんの特異なキャラクターが存分に発揮された本動画。投資のテクニックを超えた、人生をたくましく生き抜くためのヒントが垣間見える対談となっている。

