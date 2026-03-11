2011年3月11日に発生した東日本大震災から15年がたちました。災害に備えて非常食を備蓄している人は多いとは思います。日常生活から防災まで、さまざまな用途に使用可能なポリ袋で有名な「アイラップ」の公式Xアカウントが、ポリ袋（アイラップ）を使って米を炊く方法について紹介しています。

【画像で見る】「えっ…知らなかった！」 これが災害時に役立つ“アイラップ炊飯”の手順です！

公式アカウントは「【拡散希望】#アイラップ炊飯の手順を写真で分かりやすくまとめました」「イザという時に備えてご飯の炊き方は覚えておきましょう」と投稿。アイラップを使って炊飯する方法について、次のように紹介しています。

【材料】

・白米1合（180ミリリットル）

・水1.2合（210〜220ミリリットル）

※紙コップ（200ミリリットル）を用意しておくと、計量カップの代わりに使える。

【ポリ袋を使った炊飯の方法】

（1）アイラップに白米と水を入れる。

（2）空気をしっかりと抜いて上までねじり上げて、アイラップのなるべく上の方で結ぶ。

（3）加熱中にアイラップが高温の鍋底に触れると溶けてしまう。そのため、鍋に耐熱皿を敷いてから水を注ぎ、米が入ったアイラップを入れる。水の量は米全体がつかる程度を目安にするのがポイント。

（4）鍋にふたをして火にかけ、湯が軽くポコポコした状態の火加減で25分ほど加熱する。

（5）加熱後、アイラップを鍋から出して10分ほど蒸らす。取り出す際はやけどに注意。

（6）米の全体をよくほぐしてから食べる。

災害時に備えて、一度作ってみてはいかがでしょうか。