ジャーマン・シェパードが、子猫のお世話！？

YouTubeチャンネル「Laffey and Amy」では、子猫のお世話を母猫に代わってするジャーマン・シェパードの様子が配信され、動画のコメント欄には「なんて優しい犬なんだ！」「愛情が伝わってくるね」の声が続出しました。

【画像5枚】「なんて優しい犬なんだ！」これが、種を超えた“家族愛”です！

「僕も手伝うよ」 駆け寄る優しい大型犬

注目を集めたのは「猫のお母さんは驚きました！ ジャーマン・シェパードは彼女よりも子猫の世話が上手です。」という動画。母猫が子猫たちのお世話をしていると、それに気づいたジャーマン・シェパードがすぐにそばへ駆け寄ってくる場面から始まります。

「ひとりでお世話しているの？ 僕も手伝うよ」と言わんばかりに子猫たちを見守るジャーマン・シェパード。母猫はシェパードにぴったりと体をすり寄せます。2匹には、家族のような信頼関係があるのが伝わってきますね。

ようやく子守りから解放された母猫は、シェパードの隣で身づくろい。どこか、ほっとしたような雰囲気を感じます。

絶大な信頼！ 背中の上で熟睡する子猫も

「じゃあ後はお願いニャン。1人の時間を過ごさせてもらうニャン」とその場を去る母猫。子猫たちを託されたシェパードは、優しく鼻先を寄せて子猫たちを見守っています。

少し間を空けて母猫が戻ると、シェパードにぴったりとくっついて寝る子猫たちの姿が。おまけに背中でも1匹の子猫が熟睡していました。

子猫のお世話をするシェパードの様子を見た視聴者からは、「母猫がシェパードに頭をこすりつけるのは、2匹が互いに抱く信頼と愛情の深さを物語っている」「なんて美しい光景なんだ！」「シェパードは家族を守ることが生まれながらの役割だからね」といった声が寄せられていました。家族そのもののシェパードと猫たちをぜひご覧ください。