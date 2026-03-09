林修が産婦人科医の妻と“テレビ初共演”妊活への的確解説＆夫への「バッサリ」ダメ出しぶりでファン急増

3月8日放送の『日曜日の初耳学』（TBS系）に、予備校講師でタレントの、林修の妻が出演。夫婦初共演として、話題となっている。

「林さんの妻・林裕子さんは産婦人科医で、都内でクリニックを経営する院長です。早稲田大学で心理学を学んだ後、精神医学を学ぶため医学部に再入学し、実習で産婦人科の魅力を知り、医師になったそうです。そんな異色の経歴を持つ裕子さんが、夫を副担任に、妊活の授業を展開しました」（芸能担当記者）

講義には、2024年に結婚した元AKB48・横山由依＆純烈・後上（ごがみ）翔太夫婦、妊活を経て2025年に第1子が誕生した石川あんな＆ゆってぃ夫婦などが参加。裕子さんは「妊活は何から始めるべきか」など、彼らからの素朴な質問に次々と回答していった。

その中で飛び出した、注目のトピックスが「プレコン」だった。

「『プレコンセプションケア』の略で、妊娠前の女性やカップルに医学的な健康介入をおこない、健康状態の改善を目指す概念で、出産を視野に入れた健康管理のことだと紹介されました。『まずは自分の体を知ることが大事だ』ということが、番組内で示されました」（同前）

裕子さんは、このプレコン検査の詳しい内容や費用についても分かりやすく解説。さらに話題は、将来に備えた卵子凍結や、妊活におけるカップルの“モチベーションの差”、男性の精液検査などにも及び、講義は終始、熱を帯びたものだった。

ふだん聞く機会の少ない妊活や不妊治療のリアルな話題に、視聴者からは「とても勉強になった」など、SNSで評判となった。

「1時間、まるごと使って妊活を解説する構成でした。番組MCの林先生の奥さんが産婦人科医だからこそ、実現した特別授業でしょう。地上波の民放でここまで踏み込むケースは珍しいです」（同前）

さらに話題となったのが、裕子さんのキャラクターだった。

「夫の素顔について『仕事以外はひどい』『お金をふんだんに持っている中高生』と言い切るなど、遠慮のないトークを展開していました。副担任として授業をサポートする林先生に、ダメ出しする場面もありました。林先生も、資料をさかさまに提示してしまうなど、ふだんは見られないようなミスを連発し、タジタジといった様子でした」（同前）

このやり取りについて、Xでは

《林先生の奥様強い》

《裕子先生のバッサリ具合好きです 林先生タジタジでおもろい！》

と、裕子さんへの応援の声が続出。テレビ出演はほぼ初めてという裕子さんだが、今後、メディア出演の機会が増える可能性もありそうだ。夫とともに、テレビを席巻する日がくるかもしれない。