ミッフィーのぬいぐるみで大人気！ 『BON TON TOYS』春夏新作が登場
世界的人気キャラクター「ミッフィー」のぬいぐるみで有名なオランダ発『BON TON TOYS』より、ミッフィーのぬいぐるみ、2026春夏の新作が3月13日（金）より発売される。
＞＞＞BON TON TOYS春夏新作をチェック！（写真21点）
”日常をより豊かにする” ビジョンを掲げ、インテリア・キッチン・ライフスタイル商品の卸売及び販売を行うマークスインターナショナルは、同社が輸入販売を行う世界的人気キャラクター「ミッフィー」のぬいぐるみで有名なオランダ発『BON TON TOYS』より、定番アイテム『Corduroy』シリーズの新色、キーチェーンで人気の『Fuzzy』シリーズのぬいぐるみおよび刺繍を施した新シリーズ『Four Leaf Clover』、また『Squish Ball』がキーチェーンとなったアイテムを、2026年3月13日（金）からマークスインターナショナルが展開するECサイト及び、全国のインテリア・ライフスタイルショップにて発売する。
BON TON TOYSは、オランダで1933年に設立された歴史あるぬいぐるみメーカー。ものづくりにおいて、第一に子どものしあわせと未来をまもることを大切にしており、ぬいぐるみを触ったり持った時の幸福感だけではなく、今と未来の子どもたちが住まう地球環境までを見据えた活動を行っている。
2026年春夏シーズンは『Corduroy』シリーズに明るくビビッドな2色が追加、そして人気の『Fuzzy』シリーズにいよいよぬいぐるみが登場。また、ワンポイントの刺繍が愛らしい『Four Leaf Clover』シリーズが新登場。さらに、楽しい握り心地で人気の『Squish Ball』がキーチェーンになり、新色も追加しての登場だ。
毎シーズンのお楽しみとなっている定番『Corduroy』シリーズの新色は、ぬいぐるみ23cm・Keychain10cm・Flat Keychainの3アイテムに、OrangeとTealが追加された。Orangeはご要望にお応えしての復活カラー、またTealは大人っぽさも感じさせるブルー系カラーとなっている。Keychain 10cmは久々の新色追加だ。
Keychain10cmはバッグチャームとして一緒に持ち歩ける。FlatKeychainはカバンの中で邪魔にならないけれど迷子にならないサイズ感がうれしい。
また、ころんとしたふわもこのルックスと、毛足の長い滑らかな質感で触り心地のよい生地が特徴の『Fuzzy』シリーズ。かわいらしさと大人っぽさもあってキーチェーンやバッグチャームが人気のシリーズに、待望のぬいぐるみが仲間入り。Fuzzyシリーズでは定番のOff White・Lilac、その鮮やかさで目を引くBright Coralの3色展開。18cmという小さめサイズは、「ぬい活」として一緒のお出かけにもちょうどよいサイズ、もちろんお子さまにもおすすめとなっている。
そして、Off Whiteのコーデュロイ生地にワンポイントの刺繍が入ったシリーズに、『Four Leaf Clover』シリーズが登場。絵本にも登場する四つ葉のクローバーが刺繍された、春夏のシーズンにぴったりなさわやかさのあるアイテムとなっています。ぬいぐるみ18cmとキーチェーンがある。
なお、同じワンポイント刺繍シリーズの『Rainbow』シリーズぬいぐるみ18cmが、全国のインテリア・ライフスタイルショップでも手に入るようになった。『Tulip』シリーズも合わせて、ワンポイント刺繍シリーズをチェックしてほしい。
さらにミッフィーの顔がボール型になった『Squish Ball』は、しっとりとした質感の生地にもっちりとした触り心地のちょっと面白いアイテムだ。ムギュっと握ったその感覚に病みつきになって、ぬいぐるみとしても眺めてうれしく、またリラックスグッズとしても、ずっと握っていたくなる。
その『Squish Ball』がキーチェーンになって登場。
新色のOff WhiteとTealも追加されて、全7色展開。キーチェーンとしてはもちろん、オーナメントとしても飾ってうれしいカラーが揃った。
今年もミッフィーと素敵な春を過ごそう。
（C） Mercis bv
＞＞＞BON TON TOYS春夏新作をチェック！（写真21点）
