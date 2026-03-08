エクセルのスキンケアパウダーに限定色EX05登場！甘く輝く透明ツヤ肌へ

メイクの仕上がりをワンランク上げたい方に注目の新作が登場。エクセルの人気アイテム「スキンケアパウダー」から、きらめく透明感を演出する限定色EX05（シュガージェム）が発売されます。美容液成分を贅沢に配合したプレミアム仕様で、しっとりうるふわな肌に仕上がるのが魅力♡ベースメイクの美しさを活かしながら、繊細なツヤ感をプラスできる注目のアイテムをご紹介します。

限定EX05は透明ツヤの#お砂糖パウダー

メイクアップブランド『エクセル』から、美容液で包み込むプレミアムなスキンケアパウダー「エクストラリッチセラムインパウダー」の限定色「EX05（シュガージェム）」をロフト・ロフトネットストアおよびエクセル公式オンラインショップにて発売します。

3月3日頃より順次店頭展開予定です。

「EX05（シュガージェム）」は甘くピュアな印象のきらめく肌を演出するクリアカラー。ホワイトパールとピンクパールの2種を配合し、ベースカラーを邪魔せずツヤ感だけをプラスします。

繊細に輝く仕上がりから「#お砂糖パウダー」と呼ばれ、宝石のようなきらめきを楽しめる限定色です。

※表示価格は、希望小売価格です。

※店頭展開日は店舗により異なります。

美容液仕立てのうるふわ肌処方

「エクストラリッチセラムインパウダー」は、触れた瞬間に肌へ溶け込むメルティレア処方を採用したエクセル最高峰のスキンケアパウダー。

お肌の上でとろけるように広がり、なめらかでやわらかな質感に仕上がります。

さらにベースパウダーをアミノ酸1でコーティングしたアミノ酸コーティング処方により、しっとりと密着。セラミド内包パウダー2がうるおいバリアをサポートし、乾燥から守ります。

20種の美容液成分を贅沢に配合し、メイクしながらスキンケアできるのも魅力です。

また毛穴や凹凸をカバーし、くすみを飛ばして透明感のある仕上がりをキープ。乾燥やメイク崩れも防ぎます。

*1ジラウロイルグルタミン酸リシンNa（保湿）

*2コメヌカスフィンゴ糖脂質、コメヌカ油、シクロデキストリン（すべて保湿）*3パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na *4ジペプチド-15 *5セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、コメヌカスフィンゴ糖脂質

*6アゼロイルジグリシンK *7ピリドキシンHCI *8トコフェリルリン酸Na *9ポリクオタニウム-51

*10窒化ホウ素、ナイロン-12 *11オクテニルコハク酸デンプンAl、酸化亜鉛、ジメチコン *12シリカ

*13合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、酸化スズ

*14（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー

仕上げにツヤを添える一品

しっとりと肌になじみながら、繊細なツヤ感をプラスしてくれるエクセルのスキンケアパウダー。

限定色EX05はベースメイクの色味を活かしつつ、透明感のあるきらめきを演出できるのが魅力です。

乾燥しやすい季節でもうるおい感をキープできるので、仕上げ用パウダーを探している方にもおすすめ♪いつものメイクにさりげない輝きをプラスしてみてはいかがでしょうか。