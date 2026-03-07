アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が、「自然な出会い」に関するアンケート調査を行い、結果を紹介しています。

【マジ？】恋人がいる男女200人の回答 出会った方法4〜8位の結果がコレ！ マチアプに抵抗ある理由も“赤裸々”

調査は、1月8日に、恋人がいない成人男女200人と、恋人がいる成人男女200人の計400人にインターネットで実施。

恋人がいない成人男女200人に、「恋人を作るなら自然な出会いをしたいですか？」と質問したところ、「はい」と回答した男性は62人、女性は63人で計125人（62.5％）という結果でした。

同社は、結果を受けて「恋人がいない層では『自然な出会い』への志向が多数派である一方、約4割は出会い方そのものに強いこだわりを置いていない実態も確認されました」とコメントしています。

一方、恋人がいる成人男女200人に「恋人との出会いはどこでしたか？」と質問。3位は「友人の紹介」で32人（男性18人／女性14人）、2位は「マッチングアプリ」で49人（男性23人／女性26人）、1位は「職場・仕事関係」で64人（男性30人／女性34人）でした。

同社は、同結果について「理想として『自然な出会い』を挙げる声が多い一方、実際の出会いでは『職場』だけでなく『マッチングアプリ』も上位となっており、“自然”と“効率”が併存する出会いの実態が示されました」と分析しつつ、「理想としては自然な出会いが支持される一方、実際の出会いは、オンラインの普及で多様化している実態が確認された」とコメントしていました。