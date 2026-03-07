第3打席では技ありの中前打

■日本 ー 韓国（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は7日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場。第4打席は申告敬遠で勝負を避けられ、東京ドームは大ブーイングに包まれた。

同点の7回、2死三塁で迎えた大谷の第4打席、韓国ベンチは申告敬遠を選択。大谷はバットを振ることなく一塁に歩き、場内は騒然となった。第1打席で四球を選び出塁すると、第2打席では右翼席に飛び込む特大アーチ。飛距離124.4メートルの一発は、WBCでは自身初となる2試合連発となった。5回の第3打席でも技ありの中前打を放ち、3打席連続で出塁していた。

WBC初戦となった6日のチャイニーズ・タイペイ戦では、初回の第1打席で初球を捉えて右翼線に二塁打。2回には先制の満塁弾を放つなど4打数3安打5打点の活躍で勝利に貢献した。先制の満塁弾は、2023年3月12日の1次ラウンド・豪州戦（東京ドーム）以来、1090日ぶりの一発だった。

チャイニーズ・タイペイに勝利した侍ジャパンは、この日の韓国戦に勝てば1次ラウンド突破に大きく近づく。韓国戦以降は、8日にオーストラリア、10日にチェコとの対戦が控えている。（Full-Count編集部）