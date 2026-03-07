上海ディズニー10周年イベント、3月20日より通年開催 新キャッスルショーに限定グルメ＆グッズもで
◆上海ディズニー10周年アニバーサリーを盛大に祝福
開園10周年の節目を祝う同イベントでは、上海ディズニーランドを中心に、2つのホテルやディズニータウンを含むリゾート全域が祝祭ムードに包まれ、1年を通して特別な体験の数々を展開。新登場のキャッスルショーやパレード、限定グルメ、パークを彩る特別デコレーション、さらに没入感を高める魔法の杖などこれまでにない規模感で、10年にわたり紡いできた魔法と喜びを次の章へとつなげていく。
◆豪華な新キャッスルショー「ザ・ハート・オブ・マジック」初登場
トピックスのひとつ「ザ・ハート・オブ・マジック」は、10周年のために特別に制作された新キャッスルショー。ミッキーと仲間たちが城の地下に隠されたクリスタル・グロットへ足を踏み入れ、夢と勇気、そして友情をめぐる、ファンタジックな冒険の旅へと出発するストーリーが描かれる。
ショーには、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオとピクサー・アニメーション・スタジオの『シンデレラ』『くまのプーさん』『塔の上のラプンツェル』『ムーラン』『ヘラクレス』『アナと雪の女王』『トイ・ストーリー』『リメンバー・ミー』『私ときどきレッサーパンダ』の9作品から人気キャラクターたちが次々と登場。『ヘラクレス』の主人公が上海ディズニーランドに初登場するほか、『リメンバー・ミー』の主人公、ギターを背負った音楽少年ミゲルも、パーク史上初めて主要キャラクターとしてステージに立つ。特別にデザインされた豪華な衣装、迫力ある舞台美術、心に残るディズニーの名曲、圧倒的なダンスパフォーマンスとともに、魔法に満ちたエンターテイメント体験を届ける。
◆パレードに「ズートピア」の新フロートが仲間入り
人気のパレード「ミッキーのストーリーブック・エクスプレス」も10周年仕様にアップデートされる。
「フレンドシップ！ダッフィー＆フレンズのスペシャル・プレパレード」は、「ミッキーのストーリーブック・エクスプレス」に先駆けて登場。波のモチーフ、望遠鏡などのディテールで彩られた、金色に輝く船をイメージした新フロートが、温かさと喜びに満ちた雰囲気でパレードの幕開けを飾る。7人のダッフィーと仲間たちはカラフルな新コスチュームで登場し、選ばれたゲストもパレードに参加するという演出も見どころだ。
また、全く新しいズートピアのフロートも「ミッキーのストーリーブック・エクスプレス」に登場。ガゼルのコンサートバスをモチーフにした新フロートでは、ジュディやニックに加え、DJクロウハウザーたちのビートに合わせてエネルギッシュなダンスが楽しめる。
◆夜空を彩る「イルミネイト！」が10周年特別バージョンに
ディズニーキャッスルで上演される人気ナイトショー「イルミネイト！ナイトタイム・セレブレーション」が、10周年を記念して一新。クラシックなディズニーストーリーと圧倒的な映像・音響が融合し、ゲストをこれまでにない"新章"へと誘う。クライマックスを彩る感動のフィナーレ演出「10周年バースデー・セレブレーション〜MAGIC TOGETHER〜 」も追加され、マジシャン衣装のミッキーが登場し、花火、レーザー、噴水が連動する幻想的な演出を披露。キャッスルとガーデン・オブ・イマジネーション全体が祝福の光に包まれる。
◆10周年を“味わう・集める”限定アイテム
上海ディズニーリゾートならではのアニバーサリーだけの食の体験にも注目だ。上海ディズニーリゾートのシェフたちが、期間限定のメインディッシュからスナック、ドリンクまで、1年を通して楽しめる豊富なバースデーメニューを用意。中国の誕生日の食習慣「長寿麺（ロングライフヌードル）」にちなみ、パーク内各所でマジカル・ウィッシュ・ヌードルを提供するほか、中国各地のマジック・スナックをディズニーならではのアレンジで楽しめる。
また、過去10年間で多くのゲストに愛されてきた人気スナックも期間限定で復活。10周年デザインのポップコーンバケットやドリンクカップ、人気スナックをモチーフにしたストローアクセサリーなど、見た目も可愛い「食」の記念グッズも多数ラインナップする。
さらに、上海ディズニーリゾート史上最大規模となる限定「10周年バースデー・セレブレーション」グッズコレクションが登場。ぬいぐるみやキーチェーン、アパレル、アクセサリー、コレクタブルアイテムなど多彩なアイテム揃い。中でも「マジック・スター・ワンド」は、パーク内で杖を振ることでパーク内のウィッシングスターを集められる、インタラクティブな新グッズだ。
このほか、入園チケットが10周年仕様の30種類以上のキャラクターデザインに。パズル形式のデザインで、集めると1つの美しい絵が完成するコレクター必見の仕掛けになっている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■10周年バースデー・セレブレーション
開催期間： 2026年3月20日（金）から1年間
