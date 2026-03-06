Apple TVで、オリジナルシリーズ「モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ」シーズン2の独占配信が2月27日に始まった。全10話で、毎週金曜日に1話ずつ配信される。

モンスター・ヴァースの最新作

本作は、ゴジラをはじめとする巨大生物「タイタン」が実在する世界を舞台とした「モンスター・ヴァース」に連なる作品。

ゴジラのサンフランシスコ襲来を生き延びた主人公のケイトが、家族の真実や秘密組織「モナーク」の実態に迫るべく世界を巡る姿を描く。

シーズン2となる本作では、モナークと世界の運命が揺れ動くなか、コングの故郷であるスカル島や、海から現れる神話的なタイタンの謎が明らかになり、過去と現在が交錯するドラマが展開される。

出演陣と制作体制

主演は、同一人物「リー・ショウ」の異なる年代を演じるカート・ラッセルとワイアット・ラッセル親子が務める。

物語の中心的な役割をアンナ・サワイ（澤井杏奈）が担うほか、キアシー・クレモンズ、山本真理、ジョー・ティペット、渡部蓮らがキャストに名を連ねる。

制作および脚本はクリス・ブラックが担当。エグゼクティブプロデューサーとしてトーリー・タネル、ジョービー・ハロルドらも参加する。