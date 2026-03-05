格闘技イベント「RIZIN」は5日、都内で「RIZIN.52」（7日、有明アリーナ）の個別会見を行った。ビクター・コレスニック（29＝ロシア）と対戦予定の相本宗輝（25＝フリー）は交通事故に遭い今大会を欠場することになったと発表した。相本の欠場に伴い、ビクター・コレスニックの対戦相手が武田光司（30＝TRIBE TOKYO MMA）に変更となった。

相本は3月3日、ロードバイクに乗車中に車と接触事故に遭い、転倒。しかし、相本はこの事故によって自身が欠場になることを恐れ、家族にのみ事故の件を報告し、就寝。翌3月4日、相本が頭痛とめまいがあるとの症状を訴え、また嘔吐などしたため、近くの脳神経外科を受診。MRI画像に大きな問題はみられないとの診断だったが、翌日にRIZINドクターに再度受診したものの、今朝、容態が急変し救急搬送された。

このため相本は同大会出場が難しく、欠場することになった。「この試合をご期待いただいたファンの方々には謹んでお詫び申し上げます」と公式サイトでコメントしていた。

相本に代わり、昨夜よりコレスニックの対戦相手を探している中で、「71キロなら試合ができる」と名乗りを挙げた武田光司が、相本に代わりコレスニックと71キロで対戦することになった。