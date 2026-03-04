「隠れ栄養不足」が将来の健康を脅かす？！1日3食より大切なこととは？

隠れ栄養不足とは、3食しっかり食べているつもりでも、たんぱく質・ビタミン・ミネラルなどカラダに必要な栄養素が不足している状態のことです。「新型栄養失調」とも呼ばれ、体型に関わらず誰にでも起こり得るのが特徴です。

放置すると活動量や筋力の低下を招き、将来的に「転倒しやすくなる」「歩行速度が落ちる」といったリスクが高まります。また、抵抗力の低下によって病気にかかりやすくなるなど、要介護状態への入り口にもなりかねません。

隠れ栄養不足に陥りやすい食生活3パターン

1．極端な偏食

「○○だけ食べる」「○○を完全に抜く」といった極端なダイエットや食事制限は、微量栄養素の不足を招きます。また、肉や油を避けすぎると、細胞膜やホルモンの材料となる良質な脂質まで不足してしまいます。

2．たんぱく質不足

健康志向からカロリーばかりを気にし、サラダやスムージーなどの野菜中心の食事に偏ると、体をつくる材料である「たんぱく質（肉・魚・卵・大豆製品）」が慢性的に不足します。

3．炭水化物と脂質への偏り

忙しいビジネスパーソンに多い、インスタント食品、ファストフード、コンビニのパンや麺類のみの食事は、糖質と脂質は過剰ですが、それをエネルギーに変えるためのビタミン・ミネラルが致命的に不足します。

隠れ栄養不足が引き起こす不調

たんぱく質が不足すると筋肉量が減り、基礎代謝が低下します。その結果、運動しても脂肪が燃えにくい「痩せにくく太りやすい体」になってしまいます。他にも、抜け毛、貧血、むくみ、冷え性などの症状として現れることもあります。

また、ビタミン・ミネラルが不足すると、摂取したエネルギーを効率よく使えず、脂肪として蓄積されやすくなります。「食べているのに元気が出ない」「無気力」「疲れやすい」といった症状は、体がエネルギー不足のサインを出しているのかもしれません。