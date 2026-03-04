この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

口の中の細菌は血管を通じ全身に毒を流していた？歯科医が語る「歯の健康は全身の健康を表す」の真意

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が、自身のYouTubeチャンネル「歯科医の暴露チャンネル【前岡遼馬】」で、「歯科医が教える『歯が原因で命を奪う病気』５選」と題した動画を公開した。動画では、「たかが虫歯」と油断することがいかに危険であるかを説き、口腔内の病気が命を奪うケースは医学的に決して珍しくないと警鐘を鳴らしている。



前岡先生はまず、「歯が原因で命を落とすことは、医学的に見て全く珍しいことではありません」と断言する。多くの人が歯を「食べるための道具」と考えているが、それは大きな勘違いであり、「歯の健康は全身の健康を表す」と指摘。お口の中は体全体のなかでもトップクラスに細菌が多い臓器であり、そこが細菌に侵されることは、血管を通して全身に毒を流し続けているのと同じ状態だと解説した。



動画では、命に関わる具体的な病気が5つ紹介された。その一つが「感染性心内膜炎」である。これは、抜歯や重度の歯周病によって口腔内の細菌が血管に入り込み、心臓に到達して心臓の弁を破壊する病気で、院内死亡率は15〜30%に達するという。また、「下行性壊死性縦隔炎」は、奥歯の感染が首の奥にある隙間を伝って、胸の中心部である「縦隔」にまで広がる病気だ。前岡先生はこの細菌の通り道を「細菌の高速道路」と表現し、その恐ろしさを伝えた。



これらの命に関わる病気の根本原因は、口の中の細菌を暴走させてしまったことにある。前岡先生は対策として、(1)未治療の虫歯を1秒でも早く治療する、(2)自覚症状のない歯周病を徹底治療する、(3)そもそも病気にならない管理術を身につける、という3つのステップを提示。「最高の医療は治療を受けずに済むこと」と述べ、虫歯一つ、歯茎の腫れ一つを放置しない姿勢が、自分自身と大切な家族を守ることにつながると結論付けた。