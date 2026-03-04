【どむぞうくん】フロッキー素材のカラビナ付きマスコットが「かぷえぼ」で展開！
『ドムドムハンバーガー』の公式キャラクター「どむぞうくん」のカプセルトイ用商品「どむぞうくん カラビナ付きマスコット」が、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」「カプセル横丁」などに設置するオリジナル完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」で3月5日（木）より順次展開される。
＞＞＞どむぞうくん カラビナ付きマスコットをチェック！（写真6点）
『ドムドムハンバーガー』のキャラクター「どむぞうくん」のカプセルトイが登場。ふわふわのフロッキー素材で、バイカラーのお耳がかわいい「どむぞうくん カラビナ付きマスコット」全5種類が展開される。
カラーは「RED」「BLUE」「PINK」「YELLOW」「GREEN」をラインナップ。
ポーチやリュックにつけて一緒にお出かけを楽しもう。
また、限定カプセルトイ用商品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagram で「トークバックぬいぐるみ ドムえもん」が当たるプレゼントキャンペーンが開催される。
モーリーファンタジー公式X・Instagram の指定ポストをリポスト、またはいいねをしていただいた方の中から抽選で各5名に、「トークバックぬいぐるみ ドムえもん」がプレゼントされる。詳細は公式アカウントをご確認を。
