BLUETTI JAPAN株式会社は3月3日（火）、容量3,000Whのポータブル電源「AORA 300」を発売した。価格は35万8,900円。3,000Whクラスで世界最小・最軽量を謳う。

一般的に据え置きでの使用が前提となる3,000Whクラスにおいて、“2,000Whクラスとほぼ同等のサイズ感”で持ち運びも現実的としたモデル。定格出力2,000Wだが、電力リフト機能で最大4,000Wの高出力にも対応。家庭用のバックアップ電源から、車中泊をはじめ移動を伴うシーンなどで幅広く活用できるという。

外形寸法は366×305×297.5mm。重量は26.3kg。同容量帯のモデル比で体積を約49％、重量を約20％削減しているという。

AC充電およびソーラーパネルの組み合わせで最大2,400Wの入力を可能としており、約75分でフル充電となる。

出力ポートは合計10個。USB Type-A（15W）×2、USB Type-C（100W）×1、USB Type-C（140W）×1、ACコンセント（2,000W）×4、シガーソケット（120W）×1、DC（12V/30A）×1を備える。

BLUETTI専用アプリからのコントロールに対応。出力のON/OFFや動作モードの切替、消費電力の確認をスマートフォンから行える。

独自の「UltraCell」技術を採用。充放電を6,000回以上繰り返しても、初期容量を80％維持できるという。約10年間の長期使用を想定した高耐久設計になっている。

なお、発売を記念して最大55％OFFとなる早割キャンペーンを実施している。

バッテリー容量：3,014.4Wh （リン酸鉄リチウムイオンバッテリー） 出力：定格2,000W（電力リフト時：最大4,000W） ポート数：USB Type-A（15W）×2、USB Type-C（100W）×1、USB Type-C（140W）×1、ACコンセント（2,000W）×4、シガーソケット（120W）×1、DC（12V/30A）×1 充電オプション：AC/ソーラー/車載/発電機/AC+ソーラー サイクル寿命：6,000回以上（初期容量の80%維持） 外形寸法：366×305×297.5mm 重量：26.3kg（ハンドル付） 付属品：AC充電ケーブル、接地ネジ、取扱説明書・保証書