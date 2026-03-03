【はま寿司】中とろ、たいら貝...今だけの110円メニュー3つ。車えびや鹿児島黒牛などのフェアメニューも見逃せない。《3月3日〜》

寿司チェーン店「はま寿司」では、2026年3月3日から全国の店舗で「はま寿司の中とろ100円と春の旨ねた祭り」を開催中です。

「カラフトししゃもフライ握り」は見た目のインパクト大

バランスの良い赤身と脂が、口の中でとろけるような「厳選まぐろ中とろ」が3月10日までの期間限定で110円に。

ほかにも、程よい歯ごたえと旨みの「たいら貝」や、サクッと揚げた子持ちのカラフトシシャモを豪華に握った「カラフトししゃもフライ握り＜タルタルソース＞」も110円で楽しめます。

また、「はま寿司の中とろ100円と春の旨ねた祭り」は、110円のネタ以外にも注目メニューが盛りだくさんにラインアップされています。

「北海道水揚げ 大切り天然ぶり」（176円）は上品な脂の甘みが特長です。「至福の一貫シリーズ」には、濃厚な甘みと旨みにプリッと弾ける身が堪能できる「車えび」（319円）と、日本一を獲得したブランド和牛"鹿児島黒牛"を味わえる「鹿児島黒牛5等級握り」（319円）、そして穴子一本を丸ごと使った豪快な「一本穴子」（528円）が登場しました。

サイドメニューでは、牛骨の白湯スープに淡口醤油と野菜の旨みを加えた「牛骨白湯ラーメン」（429円）やサワークリームの酸味とオニオンの甘みでつまむ手が止まらない「カリカリポテト（サワークリームオニオン味）」（297円）が楽しめます。

はまカフェラボからは「キャラメルモンブラン」（297円）が登場。甘さ控えめのホイップクリームとコクのあるキャラメルクリームを使用した、食後のデザートにピッタリの一品です。

さらに、はま寿司の公式Xでは、3月3日10時30分から3月7日23時59分までの間に、「Xキャンペーン」を実施。はま寿司の公式アカウント（＠hamasushi_jp）をフォローしてキャンペーン投稿をリポストすると、抽選で合計80人に、はま寿司で使える「お食事ご優待券」3000円分が当たります。

いずれのメニューもなくなり次第終了です。「厳選まぐろ中とろ」を110円で提供するのは3月10日までの予定となっています。一部商品は販売期間が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部