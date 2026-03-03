片岡愛之助 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　歌舞伎俳優の片岡愛之助が、1日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜　後10：00）に出演。中山美穂さんが亡くなる1日前にやり取りしていたことを明かした。

【番組カット】中山美穂さんとの思い出を…当時を語った片岡愛之助

　2024年11月、舞台のけいこ中に顎や鼻を骨折する大けがを負った愛之助。当時について「膝をついて反った時に上からバーンと落ちてきた。避けなかったら即死でした。目に当たっていたら義眼になっていました」と振り返った。

　舞台は休演、そのまま入院となり、病床では多くの人から連絡をもらったという。「（スマホを）見られる状態ではなかった」というが、たまたまLINEで指が当たって開いたのが中山さんだったと明かした。

　中山さんから「今年もクリスマスコンサートやるので席を確保しますよ」と連絡が届いていたといい、点滴の写真とともに「それどころじゃないですよ」と返信したところ、「え!?それは大変」と心配されたという。

　愛之助が「元の顔に戻るかどうか分からない」と伝えると、中山さんは「わざと明るく『整形して好きな顔にしてもらいなよ』」と励ましてくれたという。

　その翌日、朝に中山さんの公演中止というニュースが流れ、その後、訃報が届いた。愛之助は「うそやろ、どういうことと思って、昨日LINEしてもらっていたのに」と当時の心境を語った。

　続けて「そんなことがあったりして人生って何が起こるか分からないと思った。普通にご飯がおいしい。おいしくご飯をいただけることだけでどれだけ幸せか。日々舞台に立たせていただけることのありがたさを噛み締めるようになった」と自身の思いを変える出来事になったことを伝えていた。