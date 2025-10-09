歌舞伎俳優の片岡愛之助（５３）が９日、東京・歌舞伎座内で「吉例顔見世大歌舞伎」（１１月２〜２６日、同所）の取材会に登場。大けがからの復帰について語った。愛之助は昨年１１月に京都・南座での稽古中に舞台装置と接触。上顎と鼻骨を折る大けがを負った。取材会で「死に直面すると、人間は意外と簡単に死ぬんだなって。あのまま（舞台装置を）避けられなかったら即死でしたから」と語った。２月の「三月大歌舞伎」に向