2月28日、俳優の水上恒司が、所属事務所の公式ホームページで結婚を発表した。おめでたい報告になったが、水上の “決断力” が注目を集めているようだ。

「公式サイトでの発表によれば、お相手は一般女性で妊娠していると伝えられています。水上さんは2025年11月の『NEWSポストセブン』で一般女性との交際を報じられましたが、同誌の直撃取材に対し、本人が『真剣にお付き合いしています』と認めたため、ゴールインが近いのではないかと見る向きもあったようです」（スポーツ紙記者）

水上は、2018年のドラマ『中学聖日記』（TBS系）で俳優デビューし、有村架純演じる中学校教師と恋に落ちる中学生役を好演してブレイク。その後も多くのドラマや映画に出演し、2023年のNHK連続テレビ小説『ブギウギ』で朝ドラ初出演を果たすなど、仕事は好調だった。

かつての “中学生俳優” がゴールインしたことは大きな注目を集めているが、Xでは

《中学聖日記からずっと応援してきましたが、こんなに早く素敵な家庭を築かれるなんて…本当にびっくり＆感動です》

《真面目そうな人だからかっこよくても一途でとっかえひっかえとかしなさそうとは思ってたけど早々に決めちゃったんだねー》

《結婚…そしてパパになるなんて…展開早くて追いつけない…》

など、“電撃結婚” に驚く声が聞かれていたのだ。

「2025年の映画『九龍ジェネリックロマンス』では無精ひげを生やした姿を披露するなど、近年は水上さんのワイルドな “激変” ぶりがSNSで話題になることもありました。

ただ、『中学聖日記』の印象が強いだけに、家庭を持ったことを感慨深く感じる人も多かったのでしょう。現在26歳で俳優として露出が増えるなかで結婚に踏み切った “すっぱり決断” が注目されたようです」（芸能記者）

5月には主演映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』の公開が控えるなど、多忙を極める水上。ただ、恋愛では自分なりの信念を抱いていたようだ。

「2024年2月のファッション雑誌『GINGER』のインタビューを受けた際、水上さんは『恋愛に関しても同じで、心地よさのために一緒にいることが大事なのではなく、お互いの人生をより豊かにするために、一緒にいたい。そういう相手には、時間もお金も体力も、僕はすべてを捧げることができます』と、恋愛観を語っていたのです。

自分の理想とする相手であれば、人生を捧げる覚悟を持っていたということです。結婚相手は、水上さんがそうした気持ちになれる人だったのでしょうね」（同）

家庭を持ち、俳優としてもさらに成長していくことだろう。