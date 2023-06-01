【水晶玉子】3/1は〈三合〉の吉日。自分を癒やし、動物と触れ合うのが開運の秘訣！

3月1日は、十二支の組み合わせがよく、運気が高まる「三合」の吉日。おすすめの開運アクションを、人気占い師の水晶玉子さんに教えていただきました。

ファッションに春色を取り入れ、おしゃれを楽しもう

春の気配が少しずつ近づいてくる3月。まだ肌寒さは残るものの、春分の日を境に昼間の時間が少しずつ長くなります。2026年はおしゃれが開運のカギ。春色をファッションに取り入れると、自然と心もフットワークも軽やかに。やりたかったことにトライする勇気もわいてきますよ。

2026年3月1日は、癒やしを求める日に

動物とのふれあいは効果大！

自分自身をじっくり癒やしましょう。ゆっくりお風呂に入ったり、おいしいものを食べたりして、心と体をふんわりゆるませて。特に動物とふれあうと癒やし効果が倍増します。ペットと遊ぶだけでなく、アニマルカフェなどにふれあいに行くのもおすすめです。

3月1日は、動物とのふれあいや春色のおしゃれで、運気を上げていきましょう！

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）

教えてくれたのは ……水晶玉子先生

占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。『水晶玉子のオリエンタル占星術 幸運を呼ぶ365日メッセージつき 開運暦2026』（集英社）が発売中。