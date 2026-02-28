「衣替えで幸運」人気占い師に聞いた「2026年の運が良くなる」服







運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







2026年 3-4月の「運が良くなる服」

少しずつ朝晩の冷え込みも和らぎ、春が一歩ずつ近づいてきている感がありますね。ワードローブをチェックし、春に向け、買い足し計画を進めてみては？ 今回は12星座別に3月と4月のラッキーファッションアイテムとその時期の運気について、ぷりあでぃすさんからのアドバイスをお届け。







12星座別・開運ファッション】

おひつじ座（3.21-4.19） ＞ 新作や新色のアイテム

おうし座（4.20-5.20） ＞ パステルカラーのトップス

ふたご座（5.21-6.21） ＞ クラシカルなアイテム

かに座（6.22-7.22） ＞ セットアップアイテム

しし座（7.23-8.22） ＞ 赤の小物

おとめ座（8.23-9.22） ＞ 2WAYなど多機能に使えるアイテム

てんびん座（9.23-10.23） ＞ ロングワンピース

さそり座（10.24-11.22） ＞ スマートウォッチ

いて座（11.23-12.21） ＞ バルーンシルエットのアイテム

やぎ座（12.22-1.19） ＞ 襟つきシャツ

みずがめ座（1.20-2.18） ＞ スニーカーなど歩きやすい靴

うお座 （2.19-3.20） ＞ ストライプ柄のアイテム







（ぷりあでぃすさんからの具体的なアドバイス）

