W杯へ向けたU17男子日本代表の合宿開催、白谷や越ら30名参加…A代表にも帯同の末広朋也氏が新HCに就任

日本バスケットボール協会（JBA）は2月27日、「FIBA U17バスケットボール ワールドカップ2026」へ向けたU17男子日本代表（FIBAボーイズランキング24位）のエントリーキャンプへ参加するメンバー30名を発表。また、今回のエントリーキャンプから新たなヘッドコーチとして末広朋也氏を迎えることを発表した。

新しくHCに就任した末広氏は、沖縄出身で現在38歳。東海大学を卒業し、これまでにも代表チームのテクニカルスタッフやアシスタントコーチをつとめ、2018年から6年間名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15のHCを担当。現在は琉球ゴールデンキングスU15の指揮を執りながら、新体制となった男子日本代表のスカウティングコーチも担っている。

3月3日から開始するエントリーキャンプには、白谷柱誠ジャック（福岡大学附属大濠高校）、越圭司（Concordia Lutheran School of Omaha）など「FIBA U16アジアカップ2025」で活躍を見せワールドカップ出場権を勝ち取った選手も参加。福大大濠からは櫻井照大ら最多5名が選出され、同校で監督を務める片峯聡太氏もACを担う。

「FIBA U17バスケットボール ワールドカップ2026」は6月27日から7月5日にかけてトルコ・イスタンブールで開催。U17男子日本代表は同大会でグループAに入り、絶対王者のアメリカ（同1位）、欧州の強豪イタリア（同3位）、そしてフランス（同4位）と同組という過酷なグループに配置されている。

今回のエントリーキャンプに参加するメンバー、試合日程は以下の通り。

■エントリーキャンプ参加メンバー ※30名



今野琢巳（PF／191センチ／17歳／仙台大学附属明成高校）



ブレイクジェレマイアデービット海斗（PF／185センチ／17歳／琉球ゴールデンキングス U18）



前田瑛太（SG／190センチ／17歳／山梨学院高校）



常見寛章（C／202センチ／17歳／国際アート&デザイン大学校高等課程）



知花陽希（PF／192センチ／17歳／沖縄県立北中城高校）



櫻井照大（PG／180センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



佐藤翔真（PG／186センチ／17歳／黒沢尻工業高校）



ブリティンジェレド琉真（PG／185センチ／17歳／沖縄県立沖縄水産高校）



白谷柱誠ジャック（PF／194センチ／16歳／福岡大学附属大濠高校）



越圭司（PG／163センチ／16歳／Concordia Lutheran School of Omaha）



黒田健斗（SF／187センチ／16歳／福岡大学附属大濠高校）



山本珠來（C／199センチ／16歳／福岡大学附属大濠高校）



プラット聖也（PF／191センチ／16歳／長崎ヴェルカ U18）



エルマスリアダム（C／203センチ／16歳／横浜ビー・コルセアーズ U18）



宮里俊也（PG／179センチ／16歳／琉球ゴールデンキングス U18）



久我祐仁（SG／186センチ／16歳／福岡第一高校）



加藤ヒロジャバーズ（SF／189センチ／16歳／中部大学第一高校）



山田光義（PG／174センチ／16歳／York Eagles Basketball, York, UK）



高橋秀成（PG／175センチ／16歳／U18 川崎ブレイブサンダース）



佐藤久遠（SG／180センチ／16歳／東山高校）



栗本冨美也（PF／188センチ／16歳／福岡大学附属大濠高校）



岩朝ローマ（SG／187センチ／16歳／開志国際高校）



大谷陽心（SF／190センチ／15歳／開志国際高校）



イヘツグッドラックチネドゥ（PF／195センチ／15歳／開志国際高校）



有田直喜（SG/SF／181センチ／15歳／ライジングゼファー福岡 U15）



平岡泰介（PG／188センチ／15歳／RIZINGS徳島）



恒岡チャールストン（PF／195センチ／15歳／KYOTO DREAMERS）



山粼元輝（C／195センチ／15歳／CONFIANZA東京U15）



磯田陸斗（PF／197センチ／15歳／横浜ビー・コルセアーズ U15）



片貝駿太（SG／185センチ／15歳／京都精華学園中学校）

平均身長：187.7センチ

■スタッフ



井手口孝（アンダーカテゴリー男子代表強化部会長／福岡第一高校）



水野慎也（チームリーダー／福島県立福島商業高校）



末広朋也（ヘッドコーチ／琉球ゴールデンキングス U15）



成田靖（アシスタントコーチ／正智深谷高校）



片峯聡太（アシスタントコーチ／福岡大学附属大濠高校）



山下恵次（アシスタントコーチ／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



濱屋文人（U18 アシスタントコーチ／北陸学院高校）



石谷優二（サポートコーチ／県立渋川特別支援学校）



大澤徹也（サポートコーチ／東山高校）



納谷幸二（サポートコーチ／岡山商科大学附属高校）



中村哲也（サポートコーチ／明徳義塾高校）



渡邉慶太（アナライジングスタッフ／公益財団法人日本バスケットボール協会）



佐藤晃一（スポーツパフォーマンスコーチ／公益財団法人日本バスケットボール協会）



細川英範（アスレティックトレーナー／HOKUMA）



竹上綾香（アスレティックトレーナー／立教大学）



高木歩季（チームマネージャー／公益財団法人日本バスケットボール協会）



大木瀬音（アシスタントチームマネージャー／公益財団法人日本バスケットボール協会）

■試合日程



6 月27日 (土) 日本 vs イタリア



6 月28日 (日) 日本 vs アメリカ



6 月30日 (火) 日本 vs フランス



7 月1日 (水) Round of 16



7 月3日 (金) 準々決勝、9-16位順位決定戦



7 月4日 (土) 準決勝、順位決定戦



7 月5日 (日) 決勝、3位決定戦、順位決定戦

【動画】わずか1点差で決着がついたU16アジア杯・ニュージーランド戦