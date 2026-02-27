ハウス食品のブランド「フルーチェ」は今年3月、誕生から50周年を迎えます。同社ではロングセラーを記念して、初代の3つの味をミックスした「夢のスペシャル３ＭＩＸ！イチゴ×ピーチ×オレンジ」（内容量150g、税別希望小売価格236円）を発売しました。同ブランドでは、3つの果肉を混ぜることは初めて。



【写真】な、なつかしい！！！ 1976年発売当時「フルーチェ」のパッケージ（3種）

フルーチェは1976年3月発売。「火を使わずに、親子や、子ども一人でも安心してつくれるデザートを届けたい」という思いから開発されました。



初代フレーバーはイチゴ、ピーチ、オレンジの3種。当時はまだ果肉入りデザートが珍しく、牛乳と混ぜるだけというシンプルさも話題になりました。



50周年を迎えるにあたり、初代の3つの味をミックスすることに。それぞれの味のよさを消さないよう、バランスのいい配合に苦労しました。



「最初にメインの風味となるイチゴの風味が広がり、味わうごとにピーチのジューシーさが感じられます。そして味のベースにはオレンジの優しい甘みが残る、3つのフルーツが調和しバランスのとれた味わいに仕上げました」（同社）



約50年前にフルーチェを開発したOBにも試食を依頼。「3つの風味がミックスされているのが面白くて、おいしい！」と太鼓判を押してくれました。



全国のスーパーなどで販売中。3月31日までの期間、数量限定。



同ブランドがこれまでに発売した味は30種類以上。時代ごとの流行に合わせて、アジアンデザートを意識した「フルーチェアジア」や、ビタミンC配合の「フルーチェCの果実」、野菜入り「ベジタブルフルーチェ」なども。2025年には新シリーズ「ご当地くだものフルーチェ」を発売。「山梨県産シャインマスカット」や「福島県産あかつき桃」などがあります。