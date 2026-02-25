生見愛瑠、映画で披露した歌が「何度もリピートされるものになれば」

女優・タレントの生見愛瑠（23歳）が、2月25日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。自身が歌った楽曲が「何度もリピートされるものになれば嬉しいな」と語った。



映画「君が最後に遺した歌」に出演しているなにわ男子・道枝駿佑と生見愛瑠に番組がインタビューを行った。生見は今回、映画の中で1年半練習を積んだギターと歌唱を披露しており、「毎日ギターを触るようにしていて。歌も、車でできるカラオケを買って。カラオケボックスを買ったんですよ。マネージャーさんが運転してくださっている間に大声で練習するというのを毎日やっていましたね」と話す。



生見は「亀田誠治さんが作ってくださった4曲の楽曲が、何度もリピートされるものになれば嬉しいな、と思います」と語った。