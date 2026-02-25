重度の猫アレルギーでも消えない「猫を飼いたい」という願い！幽霊を見た体験から、なぜか猫飼いたすぎ物語の連載へ!?【著者に聞く】
猫が好きなのに重度の猫アレルギーを持つ猫飼太陽(＠nekokaitaiyou)さん。猫に触ると、身体中に湿疹が出て痒みが止まらなくなり呼吸も荒くなる。それでも、物心ついたときから「無類の猫好き」。友達を選ぶ基準は猫を飼っているかどうかで、お付き合いをした女性から「私じゃなくて、私の飼っている猫が好きなんでしょ」と言われるほどだ。そんな「猫を飼いたい！」という強い猫愛が一冊にぎゅっと詰め込まれた「描描猫猫 猫アレルギーだけど猫飼いたすぎ物語」を紹介しよう。
子供のころから｢猫を飼いたい｣と願っていた作者・猫飼太陽さん。両親に生き物を飼うことを許されず、野良猫や友達の猫と触れ合うことで猫欲を満たしてきた。友達を選ぶ基準はどんな猫を飼っているかで、高校時代には虚言癖があるといわれた同級生とも、シャム猫を飼っていたことを理由に友達になったという。
ところがある日、猫に触れたあと鼻水やくしゃみが止まらず、帰宅後には首や腕にじんましんが出現。血液検査の結果、最も重いクラス6の猫アレルギーとわかった。それでも猫への思いは消えず、食事療法や神社への参拝など、できる限りのことを重ねた。その体験を描いたのが本作｢描描猫猫 猫アレルギーだけど猫飼いたすぎ物語｣だ。幽霊を見た体験をきっかけに取材を受けたが、猫の話のほうがおもしろいと後押しされ連載へ。単行本化は霊体験よりも稀有な出来事だったと振り返る。
猫飼太陽さんは「僕の『ゆめちゃん』をいかに読者の皆さんにも伝播させるか、 1コマ単位、線単位、点単位に情念を込めて猫きました。 漫画を作るというより、一匹の猫を創るような気持ちで臨みました」と、制作時のこだわりを明かした。また、「愛猫家さんたちから、思ってた以上にたくさんの反応をいただけて、とてもやり甲斐を感じました」と語る。「描く」を「猫く」と表記するほどまでの、猫への愛が込められた表現にも注目したい。
取材協力：猫飼太陽(＠nekokaitaiyou)
