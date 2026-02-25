¡ÖÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¼ó°Ì¤ÏÅò²Ï¸¶¡¢ÅÔ¿´Î¥¤ì¤¬²ÃÂ®? TOP3¹Ù³°ÆÈÀê¤Î¾×·â
LIFULL¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLIFULL HOME'S¡×¤Ï2·î19Æü¡¢¡Ö2026Ç¯ ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°(¼óÅÔ·÷ÈÇ)¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¡¢LIFULL HOME'S¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¥¨¥ê¥¢¤ÎÄÂÂßÊª·ï¡¦¹ØÆþÊª·ï¤Ø¤ÎÌä¹ç¤»¿ô¤ò±ØÊÌ¤Ë½¸·×¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¡£
¼óÅÔ·÷ÈÇ ¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹
¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¤ÎÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¤Î¡Ö³ëÀ¾¡×¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÂÎÁÁê¾ì¤¬Èæ³ÓÅª°Â²Á¤ÇÊª·ï¿ô¤âËÉÙ¤ÊÅÀ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈ¬²¦»Ò¡×¡ÖÂçµÜ¡×¡ÖËÜ¸üÌÚ¡×¤Î3±Ø¤Ï¡¢¹â¤¤¸òÄÌÍøÊØÀ¤È¹¤¤¾¦·÷¤ò»ý¤Ä¡Ö¹Ù³°¸æ»°²È¡×¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×10¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖÊýÆîÄ®¡×¤ä¡ÖÉÔÆ°Á°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤º¤é¤·±Ø¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼çÍ×¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤«¤é°ì±Ø¤º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÊØÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤ÄÄÂÎÁ¤òÍÞ¤¨¤ë¸¤¤½»¤ßÂØ¤¨¤ÎÆ°¤¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼óÅÔ·÷ÈÇ ¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹(µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°)
Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¤ÎÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÆîÀ¾Éô¤Î²¹ÀôÃÏ¡ÖÅò²Ï¸¶¡×¤¬Á°²ó6°Ì¤«¤éµÞ¾å¾º¤·¡¢½é¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¼óÅÔ·÷¤Ç¤Î½»Âð²Á³Ê¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢Í½»»Æâ¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¤òµá¤á¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¼Â¼û¤ä¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¼ûÍ×¤¬¹Ù³°¤Ø¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2°Ì¤Ë¡ÖÈ¬²¦»Ò¡×¡¢3°Ì¤ËÀéÍÕ¸©¤Î¡ÖÈ¬³¹¡×¤¬Æþ¤ê¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°³«»Ï°ÊÍè½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×3¤ò¹Ù³°±Ø¤¬ÆÈÀê¤¹¤ë°ÛÎã¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼óÅÔ·÷ÈÇ Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹
¹ØÆþ¸¡Æ¤¼Ô¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò¼¨¤¹µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÍÌµ¤¬½ç°Ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£642¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÈôÌö¤ò¸«¤»¤¿¡ÖÂçºê¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡ÖÂç°æÄ®¡×¤ä¡ÖÇò¶â¹âÎØ¡×¤Ê¤É¡¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÀß¤ò´Þ¤à±Ø¼þÊÕÀ°È÷¤¬¿Ê¤à¥¨¥ê¥¢¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£»ñ»º²ÁÃÍ¤ä¾ÍèÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÁØ¤Î»ëÀþ¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤¬¿Ê¤àµòÅÀ±Ø¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼óÅÔ·÷ÈÇ Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹ (µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°)