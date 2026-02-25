【そうなのか】「仕事ができる人」と「できない人」を分ける朝の習慣・ワースト1とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

毎朝、起きてまず何をしますか？

あなたには、毎朝起きてすぐやることはあるだろうか？

「コーヒーを飲む」「カーテンを開ける」など、色々あるかもしれない。

「仕事ができない人」がついやってしまう朝習慣

私は毎朝、起きてすぐスマホを見る。

大抵、友人からのラインか、芸能人の衝撃的なニュースの通知がきているので、半ば強制的に覚醒することができるのだ。

ただ、スマホを見ていると、そこからしばらく動けなくなり、予定していた時間を大幅に過ぎてしまうことが多い。

こんなとき、どうするべきなのだろうか。

「朝の巡回」をとっぱらう

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』に、朝の習慣について書かれたページがある。

朝目が覚めたときは、睡眠が5時間だろうと10時間だろうと、多忙中毒と無限の泉からしばらく離れている。すばらしい瞬間だ。

1日は始まったばかりで、脳は休まり、気が散る理由は何もない。気がかりな仕事のメールもまだ見ていない。

その瞬間を味わおう。

メールやツイッター、フェイスブック、ニュースにすぐ手を伸ばすのはやめよう。（中略）朝の巡回を9時、10時、昼食後など、先に延ばせば延ばすほど、安らかで穏やかな気持ちを長く保って、レーザーモードに入りやすくなる。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

仕事ができる人は、朝一番から他人のために生きようとしない。

目覚めた直後の10秒を、他人ではなく自分のために使えるかどうか。

そこに、分かれ道がある。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）