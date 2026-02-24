人気バンド「Dragon Ash」や「The Ravens」のボーカル＆ギターの降谷建志が、自身のインスタグラムを更新。47歳の誕生日を迎えた降谷は両手で顔をつぶし、仏頂面で悲痛の叫びを披露した。

この日、降谷は「いやだああああああああああぁ いやだいやだいやだいやだいやだいやだあぁ 47歳とかなんのいやだあああ37歳とかがいいじゃん 年齢なんてただの数字とか言ってんのジジィとババァだけじゃんクッソ絶対嫌じゃんいやだあああぁ」と悲鳴を上げた。

続けて、「どうもこんばんわ 降谷 建志 47歳 独身 職業バンドマンですっとかプロフまじで地獄だけどもういっその事このまま押して参るしかなぇじゃんいぃ～～やぁ～～だぁ～～」と自虐を交え、年を重ねることの切なさを訴えた。

降谷といえば今月18日、元妻でタレントのMEGUMIがお笑いコンビ・令和ロマンの髙比良くるまとの熱愛が発覚し、その影響で降谷の不倫スキャンダルが再燃していた。

降谷はMEGUMIの妊娠をきっかけに2008年7月に結婚。2人の交際は、MEGUMIの猛アタックで始まり、結婚もMEGUMIによる逆プロポーズだという話は有名だ。MEGUMIにとって、降谷との結婚と妊娠は心底うれしかったに違いない。だが、幸せに満ちあふれていた妊娠中に悲劇は起こった。

当時、入籍発表から2カ月後、妊娠5カ月だったMEGUMIに降谷の浮気が報じられたのだ。降谷が大阪で、ライブ終了後に美女とホテルで2時間ほど密会していたという内容。何と相手の女性はMEGUMIの知人だったという。

騒動を受けてMEGUMIは、記者から質問攻めに遭ったが「（降谷は）最高の旦那さんなので、何の心配もしてないです。は～い。御苦労さまです」と、一蹴した映像が当時のワイドショーで流された。その一方で、このときMEGUMIはショックのあまり、不安な日々を過ごしていたというが、2009年2月、長男で俳優の降谷凪を出産し、降谷の“火遊び”を水に流した。

しかし、降谷の“病気”は再発。2023年9月、週刊誌「週刊文春」（文藝春秋）は「《衝撃不倫》『もうすぐ離婚する』」と銘打ち、降谷の不倫を報道。記事によると、Dragon Ashの熱狂的なファンである30代女性と不倫関係にあることと、すでに降谷とMEGUMIは別居していることを報じた。

報道を受け、降谷も自身のインスタグラムで記事について認め、「既に一緒に暮らしていない事も、離婚をする事も事実です。今年の頭に2人で話し合って決めました。息子も理解をしてくれています。15年共に歩んで来たチームの出した決断です」と発表した。

そして同年12月、2人は離婚。ニュースサイト「Smart FLASH」（光文社）はMEGUMIと離婚後すぐ、降谷が不倫相手と新生活に向けた準備をする様子をキャッチし、降谷の自宅前にはベッド1台とマットレス2つが運び込まれ、不倫相手との同棲生活に入ったとされた。

それから2年がたち、冒頭のMEGUMIの熱愛報道。別々の人生を選択し、他人となったわけだが、降谷の受けた影響は大きかったのだろう。

降谷は不倫相手との再婚報道が流れたが、一部では「別れた」とも報じられている。突如、「独身は地獄」などと嘆き出し、私生活に何らかの変化があったのだろうか。

降谷の投稿にX（旧Twitter）では大きな反響が集まり、「自業自得。不倫したやつが『百合の咲く場所で』を歌っても何一つ響きません」「とっても残念！精神年齢が低いのか、この投稿で幻滅した」「離婚してからの無神経さが露骨だなと。改めてMEGUMIかわいそうだったなと感じる」といった冷ややかな声が多数を占めている。

日本のヒップホップ界を牽引し、一世を風靡（ふうび）した降谷。“不倫は文化”といわんばかりに我が道を貫いてきたが、冒頭の投稿はかつての面影すらない。年は誰もが取るものだが、元カリスマは意外にも“老い”を警戒しているようだ。