【再会〜Silent Truth〜 第7話】南良、再び万季子のもとへ スーパー店長殺人事件に急展開
【モデルプレス＝2026/02/24】俳優の竹内涼真が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）の第7話が、24日に放送される。
【写真】32歳人気俳優「勝男からのギャップがすごい」金髪ロン毛パーマ姿
23年前、誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間。刑事となった淳一（竹内）は、担当する殺人事件の容疑者として、初恋の相手・万季子（井上真央）と再会する。その出会いをきっかけに運命は大きく動き出す。大切な人を想う気持ちが思いもよらぬ真実へと繋がっていく、切ないヒューマンラブミステリー。
23年前のあの日、殉職警察官と相撃ちになって死んだと思われていた銀行強盗犯を射殺したのは、飛奈淳一（竹内涼真）だった。 淳一の告白に続き、佐久間直人（渡辺大知）からもその瞬間を目撃していたと明かされ、言葉を失う岩本万季子（井上真央）と清原圭介（瀬戸康史）。
ところが、一体なぜ…。淳一ら同級生4人とともに現場を再検証していた刑事・南良理香子（江口のりこ）は、ここでの会話を他言しないよう釘を刺す。南良が警察上層部にも報告する気がないことを知り、戸惑う淳一。すると、南良は静かに「あの事件はまだ終わっていないからです」と告げ…。
一方、直人が犯行を自供したスーパー店長殺人事件の捜査は、凶器の拳銃が一向に見つからず難航する。そんな中、「これから話すことは、2人だけの話にしてもらえますか？」――南良はふたたび、事件当夜のアリバイが崩れた万季子のもとへ。南良の《秘密の訪問》を機に、事態は誰も予期しなかった方向へと急転する。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆竹内涼真主演「再会〜Silent Truth〜」
◆「再会〜Silent Truth〜」第7話あらすじ
