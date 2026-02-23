スノボHP金メダルの戸塚優斗もエコノミー帰国だった！テレビ番組で生告白「都市伝説は聞いていたんですけど…」【冬季五輪】
金メダルを獲得も、帰国便はエコノミークラスだった戸塚優斗(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗が、2月23日に日本テレビ系「DayDay.」に生出演。帰国便がエコノミークラスだったことを告白し、出演者を仰天させた。
【写真】「メダルもネイルもピカピカ」と注目を集めた戸塚優斗の投稿を見る（5枚目）
番組では金メダルを手にした試技における心境、独特なネイルや、「尊敬」する平野歩夢への思いなどについて明かした後、視聴者からの質問に答えるコーナーに突入。「メダルの色によって、飛行機のクラスが変わるんですか？」という問いに、戸塚は苦笑いを浮かべながら「今回はエコノミーでしたね」とポツリ。スタジオ内は「え〜！お疲れなのに…」といった声が漏れた。
24歳の金メダリストは「チケットもちょっと色々あったと思うんですけど、今回はエコノミーで帰らせていただいて。都市伝説というか、噂では（アップグレードがあるんじゃないかと）聞いていたんですけど…あ〜、エコノミーか」と少し残念がる様子で語った。
帰国便を巡っては、22日に日本に到着したスノーボードのビッグエア・スロープスタイル勢のメダリストも、エコノミークラスだったことが話題となった。これに対して、2006年トリノ五輪の男子ハーフパイプ日本代表の成田童夢さんが自身のXで「辛い」と投稿した。
成田さんは続けて「遊びたい盛りの青春時代を全て競技に捧げ、人生を全て懸けて戦っているということ。そんな『国の英雄』が心身ともに疲弊した状態で相応の待遇を受けられない。本当にこのままでいいのでしょうか？ この現状を変えていくべきではないのでしょうか？」などと問題提起していた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]