スノボHP金メダルの戸塚優斗もエコノミー帰国だった！テレビ番組で生告白「都市伝説は聞いていたんですけど…」【冬季五輪】

金メダルを獲得も、帰国便はエコノミークラスだった戸塚優斗(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗が、2月23日に日本テレビ系「DayDay.」に生出演。帰国便がエコノミークラスだったことを告白し、出演者を仰天させた。

番組では金メダルを手にした試技における心境、独特なネイルや、「尊敬」する平野歩夢への思いなどについて明かした後、視聴者からの質問に答えるコーナーに突入。「メダルの色によって、飛行機のクラスが変わるんですか？」という問いに、戸塚は苦笑いを浮かべながら「今回はエコノミーでしたね」とポツリ。スタジオ内は「え〜！お疲れなのに…」といった声が漏れた。

24歳の金メダリストは「チケットもちょっと色々あったと思うんですけど、今回はエコノミーで帰らせていただいて。都市伝説というか、噂では（アップグレードがあるんじゃないかと）聞いていたんですけど…あ〜、エコノミーか」と少し残念がる様子で語った。