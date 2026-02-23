ピュレグミ×マロッシュ新作！春限定ピュレマロ！ピーチ登場

果肉食感と“もっちもち没入食感”を一粒で楽しめる人気コラボが、この春も帰ってきます。カンロの代表的グミ「ピュレグミ」と「マロッシュ」が融合した2層構造グミ「ピュレマロ」から、新フレーバー「ピュレマロ！ピーチ」が2026年2月24日（火）より全国発売。春にぴったりの甘ずっぱい味わいに注目です♡

年に一度の人気コラボ第4弾

ピュレグミは大人向けグミの先駆けとして長年愛されてきた存在。一方、マロッシュはシュワっとした爽快感と独特のもちもち食感で新たなファン層を獲得しています。

両ブランドがタッグを組んだ「ピュレマロ」は、上下で異なる歯ざわりを楽しめる2層構造が魅力。

どちらの面を下にして食べるかで食感の印象が変わるユニークさが話題となり、これまでレモン、グレープ、マスカットと展開されてきました。毎年楽しみにしているファンも多い、特別な企画です。

春にときめくピーチフレーバー

第4弾となる「ピュレマロ！ピーチ」は、ピュレグミ部分に果汁感あふれる甘ずっぱいピーチ味、マロッシュ部分に爽やかなピーチスパークル味を採用。

2つのピーチが重なり合い、軽やかで春らしい味わいに仕上がっています。

“果肉食感×もっちもち没入食感”を同時に楽しめるのはこのコラボならでは。55g入り、参考価格192円（税込）で、全国にて販売されます。

バッグに忍ばせやすいサイズ感も嬉しいポイントです。

春のおやつ時間をアップデート

毎年進化を続けるピュレマロシリーズ。今回のピーチは、やさしい甘さと爽やかさが重なり合う、今の季節にぴったりの一粒です。気分転換したいときや、ちょっとしたご褒美タイムにもおすすめ。

新しい食感体験で、春のおやつ時間をもっと楽しく彩ってみてはいかがでしょうか♡