新たな企画に及び、現地で厳しい批判の的になっているイギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）。その内容は深刻なリスクを孕む "避妊具なしで400人の男性と関係を持つ"というものだった。倫理的な問題はもとより、性感染症などの観点から厳しく批判されている。なぜなら、ボニー自身が"HIV感染疑惑"で騒ぎになっていたからだ──。【前後編の後編。前編から読む】

【写真】「“12時間で1057人と関係を持つ”記録を更新」ボニーの大胆予告を受けて集まった青い覆面の男たち。小さな容器に唾液を吐き出すボニーの姿なども

ボニーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し、より露骨なコンテンツを有料の会員制サイトで販売しているインフルエンサーだ。一般人参加型の過激な企画で知られ、昨冬の"12時間で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーに続き、前出の企画に及んだ。

現地事情に詳しいジャーナリストの解説。

「ボニーはInstagramに投稿した動画で、『みんなにパパになる機会を与えたかった』『あなたが私を妊娠させるまで止まりたくない』と2月7日に新たなイベントを開催することを宣言。企画を"繁殖ミッション"と呼び、妊娠する意思をにおわせていました」

ミッションが終わり、SNSでは、青い覆面をかぶった男性たちの行列など、現場で撮影された動画が拡散されている。ボニーが"避妊具なしで400人の男性と関係を持った"と満足そうに主張している一方、望まぬ妊娠や性感染症といった観点から批判が殺到しているのだ。前出のジャーナリストが続ける。

「今回の"繁殖ミッション"をさすがに危険と感じた同業者もいるようです。

アメリカのニュースサイト『レーダーオンライン』は、『性感染症にかかっているんじゃないか』『ボニーは、"出演者全員に（性感染症の）陰性検査の証明を求めている"と語っているが、十分な検査とは言えない』など業界関係者の厳しいコメントを報じています」

直近で、"12時間で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーの参加者だったと主張する男性の動画が話題になっていたことも、批判に拍車をかけた可能性がある。

「前回の乱倫パーティーは避妊具の使用が必須でしたが、昨年12月頃、ひとりの男性が『ボニーの乱倫パーティーに参加して、HIV、ヘルペスなど複数の性感染症に感染してしまった』と告白する動画が話題になりました。男性は、『（自分の順番は）936番だったと思う』として、『もしあなたがあの場にいた男性の1人なら、検査を受けるべきだ』とほかの参加者に訴えていました。

ただ、男性の証言には不自然な点もあり、本当に性感染症に感染したのか、そもそも本当にパーティーの参加者だったのかは不明です。ボニーはこの動画について、特にコメントを出していません」

たとえ今回は何ごともなかったとしても、企画内容をどんどんエスカレートさせていく状況は、もはや破滅に向かうチキンレースと同じではないか──。