¡ÔÊ©¡¦50¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤«¤é10Ç¯´Ö¤ÎÀÅªË½¹Ô¡ÕÀ¸¡¹¤·¤¤±ÇÁü¤¬¸øÈ½¤Ë¡Ä¡È»þÂå¤Î¾ÝÄ§¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥¼¥ë¡¦¥Ú¥ê¥³¤µ¤ó¡¢±Ñ¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡Ö¾Î»¿¡×¤Î¼ê»æ¤È¤Ï
¡¡É×¤ò´Þ¤à51¿Í¤ÎÃËÀ¤«¤éÀË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í½÷À¥¸¥¼¥ë¡¦¥Ú¥ê¥³¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤Ï¡¢¼ÂÌ¾¤Ç¸ø³«ºÛÈ½¤ËÎ×¤ß¡ÖÃÑ¤¸¤ë¤Ù¤¤Ï²Ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤êÈï³²¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨Â³¤±¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Î½÷À¤«¤éÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ì¼¤Î¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤µ¤ó¡¢10Ç¯´ÖË½¹Ô¤òÂ³¤±¤¿¥É¥ß¥Ë¥¯¼õ·º¼Ô¤Î»Ñ¤Ê¤É
¡¡ÀË½ÎÏÈï³²¼Ô»Ù±ç¤ËÄ¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿±Ñ¹ñ¡¦¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ¦µ¤¤Ë·É°Õ¤ÈÏ¢ÂÓ¤Î»×¤¤¤ò»äÅª¤Ê¼ê»æ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ê»æ¤ÏÈ½·è¸å¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¥¸¥¼¥ë¤µ¤ó¤¬Ä¾¶á¤Ç½ÐÈÇ¤·¤¿²óÁÛÏ¿¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥¼¥ë¤µ¤ó¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¡¢ÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£10Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸µÉ×¤Ë¿çÌ²Ìô¤òÀ¹¤é¤ì¡¢°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¸µÉ×¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÃË¤¿¤Á¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸µÉ×¤Ï»£±Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£·ëº§50Ç¯¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È6¿Í¤ÎÂ¹¤ò»ý¤Ä¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÉ×ÉØ¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2011Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¸µÉ×¤Ï¤½¤ó¤Ê¹Ô°Ù¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸µÉ×¤Î¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ú¥ê¥³¼õ·º¼Ô¡Ê73¡Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÈÈºáÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æ¿Ì¾¥Á¥ã¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡ÖCoco¡×¡Ê¸½ºß¤ÏÊÄº¿¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¡ÖÌô¤ÇÌ²¤é¤»¤¿ºÊ¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬µö²Ä¤¹¤ë¡×¤ÈÃËÀ¤¿¤Á¤Ø»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÆîÊ©¥Þ¥¶¥ó¤Î¼«Âð¤«¤éÈ¾·ÂÌó40¥¥í·÷Æâ¤Ë½»¤à26ºÐ¤«¤é73ºÐ¤ÎÃË¤¿¤Á¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖÉ×¤ÎÆ±°Õ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢²Ã³²¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¾ÃËÉ»Î¤ä´Ç¸î»Õ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢·ºÌ³½ê¿¦°÷¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢ºÊ»Ò¤ä²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¸µÉ×¤¬»£±Æ¡¢ºÛÈ½¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾×·âÅª¤ÊÀ¹Ô°Ù±ÇÁü
¡¡»ö·ï¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÉ×¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç½÷À¤Î²¼Ãå¤òÅð»£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£³¤³°¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö²¡¼ý¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï¿ôÉ´ÅÀ¤ËµÚ¤ÖÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢¡ØÈà½÷¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡Ù¡ØÈà½÷¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢±ÇÁü¤Î°ìÉô¤¬¾Úµò¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤êÌÜ¤òÊÄ¤¸¡¢È¿±þ¤âÄñ¹³¤â¼¨¤µ¤Ê¤¤¥¸¥¼¥ë¤µ¤ó¤ËÃË¤¬À¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¸÷·Ê¤Ç¡¢¸¡»¡¤¬¡ØÈà½÷¤ÏÌôÊª¤ÇÌ²¤é¤µ¤ì¡¢°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¸¥¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢±ÇÁü¤òÀ©¸Â¤Ê¤¯¸ø³«¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤Î¤¿¤á¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¾å±Ç²ó¿ô¤ä¸ø³«ÈÏ°Ï¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥¯»á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤ÎÍá¼¼¤ÇÅð»£¤·¤¿Â©»Ò¤ÎºÊÆó¿Í¤ä¡¢À®¿Í¤·¤¿Ì¼¤¬È¾Íç¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¼Ãå¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ø¼«Ê¬¤âÌô¤òÀ¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÌ¼¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥¯»á¤ÏÌôÊª¤ò»È¤Ã¤Æ°Õ¼±¤òÃ¥¤¦¼ê¸ý¤ò¤Û¤«¤ÎÃË¤¿¤Á¤ËÄó°Æ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿"Äï»Ò"¤ÎºÊ¤Ë¤âË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥ß¥Ë¥¯»á¤Ï2024Ç¯12·î¤ËºÇ¹â·º¤Ç¤¢¤ë¶Øîþ20Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¤Û¤«50Ì¾¤âÁ´°÷¤¬ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¸¥¼¥ë¤Ï¡¢Ë¡Äî¤Ç¤ÎºÇ½ªÄÄ½Ò¤Ç¡Ö¥ì¥¤¥×¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ç²ÈÉãÄ¹Åª¤Ê¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ù¤»þ¤¬Íè¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æ¿Ì¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂÌ¾¤Ç´é¤ò½Ð¤·¤ÆË¡Äî¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¬Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ã³²¼Ô¤¬ÃÑ¤ò´¶¤¸¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¤À¤È¸ì¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î½÷À¤«¤éÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡£"»þÂå¤Î¾ÝÄ§"¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¡Ö"ÃÑ"¤Î¸ì¤é¤ìÊý¤ò±Ê±ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤È·É°Õ
¡¡º£²ó¡¢²óÁÛÏ¿¤Î½ÐÈÇ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¸¥¼¥ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿±ÑBBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¤Ï¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤´¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÈ¤µ¤ì¤¿À¨»´¤ÊÈÈºá¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤ì¤¿¡¢¤½¤ÎÍ¦µ¤¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿»ÑÀª¡¢¤½¤·¤ÆÍÉ¤ë¤¬¤ÌÂº¸·¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¤·É°Õ¤È¾Î»¿¤ÎÇ°¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¯¡¢É®¤ò¼¹¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î½÷À¤¿¤Á¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¡ÊÀÈÈºá¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ë"ÃÑ"¤Î¸ì¤é¤ìÊý¤ò±Ê±ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢ÎÏ¶¯¤¤°ä»º¤òÃÛ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬À®¤·¿ë¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ÎÍ¦µ¤¤ÈÊâ¤ß¤ò¹â¤¯¾Î»¿¡£
¡¡½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¡¢µ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿´²º¤ä¤«¤Ê»þ¤ò²á¤´¤µ¤ì¡¢¤³¤Î²õÌÇÅª¤Ê»îÎý¤«¤é²óÉü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ìþ¤ä¤·¤È²óÉü¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼ê»æ¤ò·ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¸¥¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø»ä¤Î¸ÀÍÕ¤¬À¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤«¤é¼ê»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¡Ø²¦ÈÞ¤¬»ä¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±À¤Âå¤Î¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¦ÈÞ¤Ï¿´¤ò¶¯¤¯Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡²óÁÛÏ¿¤ÎÆâÍÆ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤äÀÈï³²¼Ô¤Î»Ù»ý¤ÈÏ¢ÂÓ¤ò½¸¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£