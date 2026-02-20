『Wizardry』×『仕事猫』の異色コラボが秋葉原・神保町で開催中！ 名作RPGの世界観でも「ヨシ！」のポーズのお守りなどを展開
名作RPGに労働猫が迷い込んだ!? 『Wizardry』×『仕事猫』の異色コラボが秋葉原・神保町をジャック
あの緊張感あふれる名作RPG『Wizardry』の世界に、人気キャラクター『仕事猫』がまさかの参戦！
2月20日より書泉ブックタワーと書泉グランデにて「Wizardry SHOP 〜仕事猫の《迷宮》出張所〜」がスタートしました。
おなじみの「ヨシ！」ポーズをシュールに再現した“アクリルお守り”などのコラボグッズを核にしつつ、さらに『Wizardry Variants Daphne』の“伝説の冒険者アクリルスタンド”といった本格派アイテムも見逃せないラインナップ。
全冒険者必見のボリューム感でお届けします。
（以下、プレスリリースより）
冒険の数だけ「ヨシ！」がある！ 書泉ブックタワー・書泉グランデにて「Wizardry」×「仕事猫」ポップアップショップが期間限定にて好評開催中‼
株式会社書泉では、株式会社ドリコムが国内外の商標権を保有するIP「Wizardry（ウィザードリィ）」とイラストレーター・くまみね氏による人気キャラクター「仕事猫」のコラボポップアップショップ「Wizardry SHOP 〜仕事猫の《迷宮》出張所〜」を2月20日（金）〜3月15日（日）の期間限定にて開催しております。
本ポップアップでは、仕事猫とのコラボグッズのほか、「Wizardry」および3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』の新作グッズも先行発売しております。
冒険の数だけ「ヨシ！」がある「Wizardry SHOP 〜仕事猫の《迷宮》出張所〜」
緊張感あふれる「Wizardry」の世界に、仕事猫が迷い込んだ!? 彼らの迷宮探索を描いた動画シリーズ「#Wizardry仕事猫日報」はSNSで大きな話題となり、ユーザーの共感・反響を得ました。
今回のポップアップショップでは、冒険者なら誰もが経験した「あるあるの瞬間」を、仕事猫がシュールでかわいらしく再現。
面白くも可愛くも、普段使いできるグッズラインナップを多数取り揃えております。
さらに、おなじみ「Wizardry」ロゴをあしらった新作グッズや、シリーズ最新作である3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne』の冒険者グッズも本イベントで先行販売も行っております。
◆開催情報
◎ポップアップショップ
「Wizardry SHOP 〜仕事猫の《迷宮》出張所〜」
◎開催場所
● 書泉ブックタワー（秋葉原）
東京都千代田区神田佐久間町1-11-1
https://www.shosen.co.jp/tower/
● 書泉グランデ（神保町）
東京都千代田区神田神保町1-3-2
https://www.shosen.co.jp/grande/
◎開催期間
2026年2月20日（金）〜2026年3月15日（日）
◎オンライン通販
●書泉オンライン 特設ページ
https://shosen.tokyo/?mode=grp&gid=3157203
◎受注期間
2026年2月20日（金）12：00〜2026年3月31日（火）
◎「Wizardry」×「仕事猫」コラボグッズ
アクリルスタンド（8種） 各\1,320（税込）
アクリルお守り（5種） 各\880（税込）
アクリルコースター（5種） 各\880（税込）
トレーディング缶バッジ（8種）各\550（税込）
クリアファイル \660（税込）
Tシャツ（2種） 各\4,950（税込）
トートバッグ \3,300（税込）
マフラータオル \3,300（税込）
◎「Wizardry」グッズ
ロゴTシャツホワイト ver. \3,850（税込）
ロゴトートバッグ \3,850（税込）
マッピング方眼ノート \1,650（税込）
ロゴマグカップ \3,300（税込）
ロゴアクリルキーホルダー \1,100（税込）
ロゴパーカー Lサイズ \7,700（税込）
◎『Wizardry Variants Daphne』グッズ
伝説の冒険者アクリルスタンド Vol.3（8種） 各\1,980（税込）
伝説の冒険者アクリルスタンド Vol.1 Another Ver.（8種） 各\1,980（税込）
伝説の冒険者アクリルスタンド Vol.2（5種） 各\1,980（税込）
キャラクターアクリルスタンド：ルルナーデ \1,980（税込）
Bath Powder（2種） 各\1,980（税込）
認識表メタルタグ：鉛等級 \1,320（税込）
◎特設サイト
https://www.shosen.co.jp/event/40267/
税込2.000円以上の購入でゲット！ 店舗別の限定購入特典も
ポップアップショップ開催期間中、対象商品を税込2,000円お買い上げごとに、フレーバーテキスト付き描き下ろしキャラクターカードをランダムで1枚プレゼントしております。
2つの会場を巡って、ぜひ特典コンプリートを目指してください。
「仕事猫」とは
くまみね氏作の猫のキャラクター「電話猫」から派生した猫たち。
食い扶持を稼ぐために労働に前足を染めている。
トラブルの痕を見ても、「上手く立ち回らなかったからで、その点自分は大丈夫」と思う猫が多め。
「Wizardry（ウィザードリィ）」とは
「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。
パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。
今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。