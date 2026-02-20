『Wizardry』×『仕事猫』の異色コラボが秋葉原・神保町で開催中！ 名作RPGの世界観でも「ヨシ！」のポーズのお守りなどを展開

名作RPGに労働猫が迷い込んだ!? 『Wizardry』×『仕事猫』の異色コラボが秋葉原・神保町をジャック

あの緊張感あふれる名作RPG『Wizardry』の世界に、人気キャラクター『仕事猫』がまさかの参戦！

2月20日より書泉ブックタワーと書泉グランデにて「Wizardry SHOP 〜仕事猫の《迷宮》出張所〜」がスタートしました。

おなじみの「ヨシ！」ポーズをシュールに再現した“アクリルお守り”などのコラボグッズを核にしつつ、さらに『Wizardry Variants Daphne』の“伝説の冒険者アクリルスタンド”といった本格派アイテムも見逃せないラインナップ。

全冒険者必見のボリューム感でお届けします。

（以下、プレスリリースより）

冒険の数だけ「ヨシ！」がある！ 書泉ブックタワー・書泉グランデにて「Wizardry」×「仕事猫」ポップアップショップが期間限定にて好評開催中‼

株式会社書泉では、株式会社ドリコムが国内外の商標権を保有するIP「Wizardry（ウィザードリィ）」とイラストレーター・くまみね氏による人気キャラクター「仕事猫」のコラボポップアップショップ「Wizardry SHOP 〜仕事猫の《迷宮》出張所〜」を2月20日（金）〜3月15日（日）の期間限定にて開催しております。

本ポップアップでは、仕事猫とのコラボグッズのほか、「Wizardry」および3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』の新作グッズも先行発売しております。

冒険の数だけ「ヨシ！」がある「Wizardry SHOP 〜仕事猫の《迷宮》出張所〜」

緊張感あふれる「Wizardry」の世界に、仕事猫が迷い込んだ!? 彼らの迷宮探索を描いた動画シリーズ「#Wizardry仕事猫日報」はSNSで大きな話題となり、ユーザーの共感・反響を得ました。

今回のポップアップショップでは、冒険者なら誰もが経験した「あるあるの瞬間」を、仕事猫がシュールでかわいらしく再現。

面白くも可愛くも、普段使いできるグッズラインナップを多数取り揃えております。

さらに、おなじみ「Wizardry」ロゴをあしらった新作グッズや、シリーズ最新作である3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne』の冒険者グッズも本イベントで先行販売も行っております。

◆開催情報

◎ポップアップショップ

「Wizardry SHOP 〜仕事猫の《迷宮》出張所〜」

◎開催場所

● 書泉ブックタワー（秋葉原）

東京都千代田区神田佐久間町1-11-1

https://www.shosen.co.jp/tower/

● 書泉グランデ（神保町）

東京都千代田区神田神保町1-3-2

https://www.shosen.co.jp/grande/

◎開催期間

2026年2月20日（金）〜2026年3月15日（日）

◎オンライン通販

●書泉オンライン 特設ページ

https://shosen.tokyo/?mode=grp&gid=3157203

◎受注期間

2026年2月20日（金）12：00〜2026年3月31日（火）

◎「Wizardry」×「仕事猫」コラボグッズ

アクリルスタンド（8種） 各\1,320（税込）

アクリルお守り（5種） 各\880（税込）

アクリルコースター（5種） 各\880（税込）

トレーディング缶バッジ（8種）各\550（税込）

クリアファイル \660（税込）

Tシャツ（2種） 各\4,950（税込）

トートバッグ \3,300（税込）

マフラータオル \3,300（税込）

◎「Wizardry」グッズ

ロゴTシャツホワイト ver. \3,850（税込）

ロゴトートバッグ \3,850（税込）

マッピング方眼ノート \1,650（税込）

ロゴマグカップ \3,300（税込）

ロゴアクリルキーホルダー \1,100（税込）

ロゴパーカー Lサイズ \7,700（税込）

◎『Wizardry Variants Daphne』グッズ

伝説の冒険者アクリルスタンド Vol.3（8種） 各\1,980（税込）

伝説の冒険者アクリルスタンド Vol.1 Another Ver.（8種） 各\1,980（税込）

伝説の冒険者アクリルスタンド Vol.2（5種） 各\1,980（税込）

キャラクターアクリルスタンド：ルルナーデ \1,980（税込）

Bath Powder（2種） 各\1,980（税込）

認識表メタルタグ：鉛等級 \1,320（税込）

◎特設サイト

https://www.shosen.co.jp/event/40267/

税込2.000円以上の購入でゲット！ 店舗別の限定購入特典も

ポップアップショップ開催期間中、対象商品を税込2,000円お買い上げごとに、フレーバーテキスト付き描き下ろしキャラクターカードをランダムで1枚プレゼントしております。

2つの会場を巡って、ぜひ特典コンプリートを目指してください。

「仕事猫」とは

くまみね氏作の猫のキャラクター「電話猫」から派生した猫たち。

食い扶持を稼ぐために労働に前足を染めている。

トラブルの痕を見ても、「上手く立ち回らなかったからで、その点自分は大丈夫」と思う猫が多め。

「Wizardry（ウィザードリィ）」とは

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。

パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。

今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。